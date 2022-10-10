Массированные ракетные атаки – "фирменный стиль" нового командования оккупантов – представитель ГУР

Массированная ракетная атака россиян 10 октября – это "фирменный стиль" нового командующего силами российских войск в Украине. Руководит действиями оккупантов сейчас россиянин Сергей Суровикин.

Террор и массированные ракетные атаки по Украине – это "фирменный стиль" нового командования, которое руководит действиями оккупантов в Украине.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

По его словам, недавно Суровикина назначили новым главой оккупационной армии в Украине.

"Он известен тем, что возглавлял воздушно-космические силы России, не служив в авиации, а до этого — воздушную группировку россиян в Сирии. Это его стиль — забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности, объекты гражданской инфраструктуры", — подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, что в Киевской области на подлете в Киев украинские защитники сбили вражеский беспилотник. Предполагается, что он мог проводить разведку перед грядущими ударами.

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