Массированные ракетные атаки РФ по Украине: CNN назвало истинные причины активизации врага

Российская Федерация усилила ракетные удары по Украине. Таким образом Москва пытается отложить контрнаступление ВСУ на несколько недель или месяцев.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на официального представителя США.

Неназванный источник рассказал, что российские оккупанты тратят больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.

"По словам американского чиновника, РФ совершила более масштабные воздушные атаки одновременно по нескольким направлениям, нацелившись на центры управления в Киеве и другие важные объекты, вероятно, пытаясь заставить Украину отложить контрнаступление", — пишет CNN.

Несмотря на это, Украина смогла выдержать атаки, перехватив большой процент ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, которую предоставили ВСУ партнеры. Также источник CNN отмечает, что массируемые российские атаки могут даже пойти на пользу Украине. Так ведь Москва активнее использует ограниченные запасы высокоточных ракет.

Ракетный удар ночью 16 мая

В ночь на 16 мая российская армия нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Россияне выпустили 18 ракет разных типов по северному, южному и восточному направлениям. Все они уничтожили силы и средства противовоздушной обороны.

Той ночью в Киев летело рекордное количество "Кинжалов". По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, об истинных целях ракет, которыми россияне устроили массированную атаку Киева, остается только догадываться.

После этого российское военное руководство заявило, что якобы во время ночной ракетной атаки была уничтожена система ЗРК Patriot. Мол, по ней угодил "Кинжал". В украинском Минобороны высмеяли подобное заявление россиян.

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