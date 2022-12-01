Массированные ракетные атаки России по Украине не прекратятся никогда — военный эксперт

Производство ракет в России идет медленно, но оно не останавливается.

Массированные ракетные удары по украинским городам могут происходить реже, чем сейчас, но они не прекратятся никогда. Несмотря на санкции, Россия контрабандой получает множество деталей, необходимых для производства вооружения.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 1 декабря.

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Он отметил, чтобы украинское ПВО не справлялось практически с уничтожением всех запускаемых ракет, Россия использует массированную атаку.

"То есть это количество на 70-80-90-100 ракет в течение такого удара должно быть запущено. Чтобы накопить такое количество, воспроизвести их, снять с хранения, восстановить, отправить на аэродромы, разместить на пусковых площадках — это занимает какой-то промежуток времени". Если мы говорим о том, что когда-то могут прекратиться эти удары, нет, они не прекратятся никогда. Потому что как минимум у России есть возможность производить эти ракеты. Медленно, не спеша, но производство работает", — сказал Коваленко.

Угроза нового ракетного удара

С 10 октября российская армия прибегает к массированному ракетному обстрелу Украины. За этот период оккупанты совершили семь мощных атак на энергосистему Украины. Власти и военные предупреждают украинцев о новой подготовке Россией ударов.

В воздушных силах сообщили, что российские военные запускают ракеты по Украине с 40 аэродромов, которые расположены в оккупированном Крыму, Беларуси, а также в России. Спикер ведомства считает, чтобы ракетные обстрелы прекратились, Украине необходимо иметь дальнобойное оружие.

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