Массированные ракетные удары и обстрелы: в эстонской разведке сделали тревожный прогноз по войне в Украине

Российская оккупационная армия продолжит наносить по Украине массированные ракетные удары. Кроме того, увеличится количество вражеских артобстрелов, поскольку в РФ производят больше боеприпасов, чем тратят.

Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает издание ERR.

О российских ударах

Глава эстонской разведки отметил, что в последние недели российская сторона активно использует бомбардировщики дальней авиации и ракеты "Калибр" для своих ударов.

Кроме того, он отметил, что неслучайно своими целями для атаки россияне выбирают аэродромы. По мнению Кивисельга, это свидетельствует о том, что россияне считают опасным поступление F-16 на вооружение Украины.

Также он отметил, что тактика российских войск по-прежнему направлена на истощение запасов систем ПВО Украины.

Антс Кивисельг прогнозирует больше массированных атак со стороны России.

По его словам, государство-агрессор производит больше боеприпасов, чем использует. По информации Кивисельга, российская сторона выпускает по Украине 10000 снарядов в день, а ВСУ по противнику – 2000 снарядов.

О ситуации на фронте

Глава эстонской разведки отметил, что основным направлением для российских войск является город Авдеевка. Он предположил, что, вероятнее всего, будет предпринята попытка захвата или уничтожения путей поставок ВСУ, ведущих к Авдеевке. Оккупанты надеются, что это заставит защитников города либо сдаться, либо отступить на запад, позволив российским войскам занять город.

По его словам, передвижение обеих сторон на линии фронта происходит не очень быстро, поскольку маневрам мешают минные поля и холодная погода.

"Снегопады ограничивают эффективное использование беспилотников, танковые подразделения вкапываются и используются как артиллерия, а из-за гололеда для перемещения на позиции используется только гусеничный транспорт", – констатировал Кивисельг.

Также он отметил, что плацдарм ВСУ на Днепре держится, хотя находится под постоянным огнем с закрытых позиций и подвергается атакам пехотных подразделений.

Напомним, украинские силы, действующие на левом берегу Днепра в Херсонской области, активно используют беспилотные летательные аппараты (FPV), оснащенные боеприпасами. Вместе с артиллерией дроны наносят мощные удары по российским войскам.

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