Массированные ракетные удары могут остаться в прошлом: РФ ищет новую тактику

Гуменюк предупреждает, что ракет у России уже гораздо меньше, но все еще есть.

Массированные ракетные атаки России могут остаться в прошлом.

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.

"Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики", – пояснила Гуменюк.

По ее словам, сейчас россияне “начинают распределять во времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии "шахидов".

Гуменюк объясняет, что оккупанты планируют обезвреживать нашу ПВО, и наносить результативные удары. Она предупреждает, что ракет у России уже гораздо меньше, но все еще есть.

"Производство почти остановит, но все еще есть. Мощность врага не уничтожена полностью. Она еще имеет признаки жизни и продуцирует продукты убийства", — подытожила пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Напомним, что позавчера Наталья Гуменюк заявляла, что враг может осуществить массированный ракетный удар в течение двух суток.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что продолжающееся отсутствие массированного ракетного удара по Украине должно насторожить Молдову.

В ГУР сообщали, что Россия изменяет тактику ракетных ударов по Украине.