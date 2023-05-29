Массированные ракетные удары по Украине: Буданов записал обращение к российским оккупантам (видео)

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов выступил с обращением после массированной атаки российских оккупантов. Он заверил военных РФ в том, что они очень скоро пожалеют о своих действиях.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

“Все те, кто в России до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить ― это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу. Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидят”, — подчеркнул Кирилл Буданов.

Буданов после массированных атак записал обращение к российским оккупантам

Напомним, что противовоздушная оборона Украины сбила все враждебные цели – 11 баллистических ракет, которые Россия вторично за сутки выпустила по Украине.

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