Массированные ракетные удары по Украине: эксперт рассказал, почему они не помогут Кремлю выиграть войну

Российскому президенту-диктатору Владимиру Путину массированными ударами войну не выиграть. Но у Запада до сих пор есть вопрос, насколько долго Украина может выдерживать атаки врага.

Об этом сказал в комментарии CNN старший научный сотрудник по авиации и технологиям в RUSI Джастин Бронк.

"Существует долгая история наций, которые пытаются выиграть войны с помощью бомбардировок, чтобы сломить волю или способность противоборствующего государства сопротивляться, но это невероятно безуспешные истории", — сказал Бронк.

По его словам, РФ сможет добиться любых успехов до тех пор, пока ее авиация не преобладает в небе Украины. Бронк говорит, что использование такого количества различных систем вооружения за ночь, как было 9 марта, все чаще становится основным методом воздушных атак России. Однако сейчас это происходит с большими промежутками между ударами.

Напомним, в ночь на 9 марта РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.

В частности, для удара по Киеву кафиры использовали баллистическую ракету "Кинжал". Она попала в объект инфраструктуры.

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