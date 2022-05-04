Массированные ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины: перечень задерживаемых поездов (список)

Из-за массированных ракетных ударов россиян по железнодорожным станциям в центральных и западных областях Украины, нанесенных напереродные вечером, задерживается ряд поездов.

Максимальная задержка поездов из-за вражеских обстрелов составляет более 11 часов, минимальная – час.

АО "Укрзалізниця" опубликовало актуальное расписание курсирования задерживаемых поездов.

Задержки пассажирских поездов по состоянию на 10:30:

№22 Трускавец — Харьков (+10:11 час);

№12 Львов — Одесса (+9:39 час);

№60 Чоп — Киев (+9:36 ч);

№50 Трускавец — Киев (+9:01 час);

№96 Рахов — Киев (+8:46 ч);

№56 Раз — Киев (+8:28 ч);

№30 Ужгород — Киев (+8:22 ч);

№13 Киев — Солотвино (+8:20 час);

№3 Львов — Запорожье (+8:08 час);

№37 Ужгород — Одесса (+9:44 часа);

№135 Черновцы — Олеса (+7:30 час);

№43 Ивано-Франковск — Киев (+7:18 ч);

№8 Черновцы — Киев (+6:56 час);

№82 Ужгород — Киев (+6:07 час);

№25 Рахов — Одесса (+5:59 ч);

№81 Киев — Ужгород (+5:51 час);

№46 Лозовая — Ужгород (+5:31 час);

№6 Запорожье — Ивано-Франковск (+5:28 ч);

№49 Киев — Трускавец (+5:23 часа);

№29 Киев — Ужгород (+5:15 час);

№146 Ужгород — Львов (+5:14 ч);

№45 Ужгород — Лозовая (+4:41 час);

№149 Полтава — Черновцы (+4:40 ч);

№59 Киев — Чоп (+4:38 ч);

№7 Киев — Черновцы (+4:24 часа);

№91 Киев — Львов (+3:59 час);

№38 Одесса — Ужгород (+3:47 час);

№92 Одесса — Харьков (+3:38 ч);

№231 Днепр — Львов (+3:38 ч);

№120 Львов — Запрожжье (+2:57 ч);

№175 Запорожье — Жмеринка (+2:48);

№8 Одесса — Харьков (+2:43 часа);

№11 Одесса — Львов (+2:24 ч);

№16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:05 час);

№17 Харьков — Львов (+1:56 час);

№85 Запорожье — Львов (+1:36 час);

№67 Киев — Варшава (+1:30 час);

№41 Днепр — Львов (+1:19 час);

№119 Запорожье — Львов (+1:13 час);

№774 Львов-Дарница (+7:30 час);

№716 Перемышль — Киев (+5:30 час);

№705 Киев — Перемышль (+7:30 час);

№743 Дарница — Львов (+4 ч);

№710 Львов — Дарница (+3:59 час).

Напомним, накануне, 3 мая, российские военные нанесли ракетные удары по объектам на территории нескольких областей: Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру.

Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 мая.

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