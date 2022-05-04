Массированные ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины: перечень задерживаемых поездов (список)

Из-за массированных ракетных ударов россиян по железнодорожным станциям в центральных и западных областях Украины, нанесенных напереродные вечером, задерживается ряд поездов.
Максимальная задержка поездов из-за вражеских обстрелов составляет более 11 часов, минимальная – час.
АО "Укрзалізниця" опубликовало актуальное расписание курсирования задерживаемых поездов.
Задержки пассажирских поездов по состоянию на 10:30:
№22 Трускавец — Харьков (+10:11 час);
№12 Львов — Одесса (+9:39 час);
№60 Чоп — Киев (+9:36 ч);
№50 Трускавец — Киев (+9:01 час);
№96 Рахов — Киев (+8:46 ч);
№56 Раз — Киев (+8:28 ч);
№30 Ужгород — Киев (+8:22 ч);
№13 Киев — Солотвино (+8:20 час);
№3 Львов — Запорожье (+8:08 час);
№37 Ужгород — Одесса (+9:44 часа);
№135 Черновцы — Олеса (+7:30 час);
№43 Ивано-Франковск — Киев (+7:18 ч);
№8 Черновцы — Киев (+6:56 час);
№82 Ужгород — Киев (+6:07 час);
№25 Рахов — Одесса (+5:59 ч);
№81 Киев — Ужгород (+5:51 час);
№46 Лозовая — Ужгород (+5:31 час);
№6 Запорожье — Ивано-Франковск (+5:28 ч);
№49 Киев — Трускавец (+5:23 часа);
№29 Киев — Ужгород (+5:15 час);
№146 Ужгород — Львов (+5:14 ч);
№45 Ужгород — Лозовая (+4:41 час);
№149 Полтава — Черновцы (+4:40 ч);
№59 Киев — Чоп (+4:38 ч);
№7 Киев — Черновцы (+4:24 часа);
№91 Киев — Львов (+3:59 час);
№38 Одесса — Ужгород (+3:47 час);
№92 Одесса — Харьков (+3:38 ч);
№231 Днепр — Львов (+3:38 ч);
№120 Львов — Запрожжье (+2:57 ч);
№175 Запорожье — Жмеринка (+2:48);
№8 Одесса — Харьков (+2:43 часа);
№11 Одесса — Львов (+2:24 ч);
№16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:05 час);
№17 Харьков — Львов (+1:56 час);
№85 Запорожье — Львов (+1:36 час);
№67 Киев — Варшава (+1:30 час);
№41 Днепр — Львов (+1:19 час);
№119 Запорожье — Львов (+1:13 час);
№774 Львов-Дарница (+7:30 час);
№716 Перемышль — Киев (+5:30 час);
№705 Киев — Перемышль (+7:30 час);
№743 Дарница — Львов (+4 ч);
№710 Львов — Дарница (+3:59 час).
Напомним, накануне, 3 мая, российские военные нанесли ракетные удары по объектам на территории нескольких областей: Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру.
Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 мая.
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