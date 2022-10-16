Массированные ракетные удары РФ и "мобики" не изменят ход войны, ВСУ имеют преимущество на поле боя — WP

По оценкам западной разведки и военных экспертов, массированные ракетные обстрелы России и объявленная мобилизация вряд ли изменят динамику боевых действий, которая сейчас находится на стороне украинской армии.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

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Темп контрнаступления ВСУ в ближайшие месяцы замедлится

Американские и другие западные должностные лица считают, что ВСУ продолжат контрнаступление в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что погода замедляет темпы войны. А российскую армию они называют "угловатой, плохо оснащенной и измученной", которая не сможет противостоять "моторным, высокомотивированным и лучше вооруженным украинским военным".

Один из западных чиновников на условиях анонимности выразил мнение, что в какой-то момент в ближайшие месяцы погода может заставить Украину прекратить наступление, однако пока "украинцы сохраняют инициативу и импульс".

"Однако уже не ожидается, что Россия сможет захватить гораздо больше территории. Украина так радикально изменила ход борьбы, что единственный нерешенный вопрос состоит в том, сколько еще территорий Украина сможет вернуть, а не в том, сможет ли Россия достичь своих целей", — сказал Роб Ли из Филадельфийского исследовательского института внешней политики.

Украина имеет преимущество на поле боя

По данным американской разведки, в ходе войны страна-террористка РФ потеряла 6000 танков, бронетранспортеров и другой военной техники, и некоторые из них захвачены целыми и невредимыми защитниками, пополнив их арсенал.

"Украина имеет преимущество, и Россия вовсю пытается соответствовать этим преимуществам. Пока Украина продолжает получать поддержку НАТО и продолжает получать артиллерию, Украина должна продолжать добиваться успехов", — сказал Ли.

Вероятность новых ракетных ударов РФ

Западные официальные лица предполагают, что способность России совершать ракетные удары будет сокращаться, что еще больше ограничит ее возможности на поле боя. В частности, в России оканчиваются высокоточные ракеты, которые можно использовать для поражения ключевых объектов.

"Но пока удары наносятся по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, а не по основным военным объектам, они не смогут переломить ход этой войны", — сказал Музыка.

Напомним, по мнению западных экспертов, следующие недели в Украине будут критическими и непредсказуемыми.

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