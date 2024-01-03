Массированные ракетные удары РФ: разведка Британии назвала новые цели обстрелов врага

Ракетные удары, которые оккупационная армия наносит по Украине в последние несколько дней, свидетельствуют о том, что страна-агрессорка изменила свою тактику дальних ударов.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Отмечается, что недавние удары были направлены, прежде всего, на оборонную промышленность Украины. Тем временем приоритетом массированных обстрелов минувшей зимой были удары по энергетической инфраструктуре.

"Российские планировщики почти наверняка признают важность относительного оборонного промышленного потенциала по мере подготовки к длительной войне", — добавили в разведке Минобороны Британии.

Британские специалисты отмечают, что эти новые операции свидетельствуют о по крайней мере временном изменении в использовании Россией ударов на большие расстояния. Впрочем, Кремль все еще намерен возобновить удары по энергообъектам.

Как сообщалось, утром в январе россияне запустили по Украине около 100 ракет. Силами ПВО было уничтожено 72 воздушных целей, среди которых — "Кинжалы", "Калибры", Х-101/Х-555/Х-55.

В частности, войска России запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты. В результате такой массированной атаки произошло разрушение жилых домов, а также повреждение инфраструктуры.

Читайте также: