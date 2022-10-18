Массированные удары дронами-камикадзе: чего добивается Путин и к чему готовиться украинцам

Российские оккупанты перешли к массированным ударам иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по критической инфраструктуре Украины и жилым домам. Беспилотники запускают из оккупированного Крыма, в результате таких ударов по всей Украине люди сталкиваются с отключениями электроэнергии и воды. Эксперты называют несколько причин перехода армии России к новой тактике.

ТСН.ua выяснил, с чем связан всплеск активности оккупантов и какова цель атак иранских беспилотников.

Оккупанты нашли слабое место ПВО

Советник Офиса президента Алексей Арестович объясняет, что россияне "нашли ключик" к украинскому ПВО.

"Неприятная сторона состоит в том, что они очень быстро начали тратить наш ракетный запас ПВО. Потому что надо сбивать дроны. Они сегодня запустили первую волну дронов, перенасытили нашу ПВО, а затем выпустили 16 ракет. 2 или 3 попали в цель, остальные были сбиты, но проблема в том, что наши ракеты начинают заканчиваться", – рассказал советник ОП.

Арестович уточнил, что ракеты не закончатся завтра, но сказал, что "это проблема". Ракетами стрелять по дронам он назвал "глупой идеей", в частности из-за дороговизны, и выразил надежду, что западные союзники помогут Украине зенитной артиллерией для борьбы с беспилотниками.

Он предположил, что россияне еще "два-три месяца могут кошмарить украинцев беспилотниками в таком режиме, как сегодня".

Террор как компенсация за военные неудачи РФ

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что атаками беспилотников по Украине российские войска предпочитают создавать психологическое террористическое влияние, а не достичь ощутимых эффектов на поле боя.

Военный аналитик Брэтт Фридман отметил, что пять ударивших по Киеву Shahed-136 имели эффект 15 артиллерийских снарядов, выпущенных по очень большой территории. Такие удары могут нанести большой вред гражданской инфраструктуре и убить и ранить многих людей, не создавая значимых военных эффектов.

"Российские войска продолжают использовать беспилотные летательные аппараты Shahed-136 для создания психологических эффектов, связанных с нацеливанием на гражданские районы, вместо того, чтобы пытаться создать асимметричные оперативные эффекты, нанося сосредоточенные удары по законным военным и передовым целям", — говорится в сообщении. .

Три главные цели Путина

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, чего стремится добиться российская армия.

На вопрос, пытаются ли оккупанты с помощью дронов разведать месторасположение украинских средств ПВО, эксперт ответил:

"Со средствами ПВО здесь никаких проблем нет. Обычно Россия применяет самолет дальней радиолокационной разведки А50. Они стационарные наши посты знают, а мобильные посты постоянно меняются – мы постоянно маневрируем. Поэтому нет смысла – их засветят, но потом сразу надо наносить удар, пока они находятся на своих позициях".

По его мнению, такое массовое применение дронов может говорить о том, что с ракетами у оккупантов есть проблемы, и дроны заполняют небо вместо ракет.

Жданов объяснил, что такая активность армии России может иметь несколько целей:

"Первая – разрушение энергетической инфраструктуры, на чем акцентировал Путин. Второе – создание паники среди населения, они надеются, что этот процент начнет расти, что люди будут паниковать и разбегаться. Третья задача – это восполнение пробелов на линии фронта. Если на фронте не могут эскалировать ситуацию и достичь ощутимых результатов, нужно разрушить саму страну".

К чему готовиться украинцам

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал граждан Украины быть готовыми к отключениям электроэнергии и воды по всей стране.

Тимошенко предупредил, что в Украине "в ближайшем будущем будут тяжелые времена", а из-за ударов РФ по критической и энергетической инфраструктуре — возможные веерные отключения. Он напомнил, что в ходе утренних ракетных обстрелов снова пострадали объекты энергетической инфраструктуры в ряде крупных городов Украины.

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"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения", – отметил Тимошенко.

В свою очередь, военный эксперт Петр Черник советует не пренебрегать воздушной тревогой и не поддаваться панике.

"Совет очень важный один: слышим противовоздушную тревогу или слышим рев "мопеда", как сейчас называют Shahed-136 — заботимся о своей безопасности. Все, что можно посоветовать. Никоим образом не нужно поддаваться никаким паническим страхам. Должны осознавать: процветающая демократическая Украина не поместится на планете Земля с тиранической Россией", — отметил Черник.

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