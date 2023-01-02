Массированные удары дронами-камикадзе по Украине: что задумал Путин и чем отвечают ВСУ

Армия России на новогодние праздники нанесла новые удары по Украине. Оккупанты вместо крылатых ракет использовали преимущественно иранские ударные беспилотники Shahed-131 и Shahed-136.

В Киеве в результате ночной атаки 2 января повреждены объекты энергетической инфраструктуры и частные дома. В столице введены аварийные отключения электроэнергии. Также Россия "поздравила" украинцев с Новым годом атакой дронов-камикадзе. В новогоднюю ночь над Киевом было сбито 23 воздушных цели, всего по Украине – 45 беспилотников.

ТСН.ua разбирался, с чем связан рост активности армии РФ.

Чего добиваются оккупанты

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что массированными атаками армия России ищет щели в украинской ПВО, которая в последнее время усилилась за счет западной помощи.

"В этой ситуации мы уже научились обнаруживать, сбивать ракеты. По Shahed разработана целая модель тактической противовоздушной цели... Мы четко сориентировались, как российские ракетные и разведывательные системы пытаются выявить нашу новую систему защиты неба от прежде всего ракетных ударов. Мы четко фиксируем, где места дислокации бомбардировщиков, запускающих ракеты, где есть модули пуска, например из Каспия, с Черного моря, с кораблей и подводных лодок, и обычно это разведывательные дроны, которые активно работают по нашей системе", — отметил Маломуж в эфире канала "Freeдом" .

По его словам, у Украины очень гибкая система противовоздушной обороны:

"То, что противник пытается ее разведать и пробить — уже не работает. Например, направляют дроны для разведки и параллельно для нанесения ударов. Они думают, что нанесли 40 ударов дронами, 5-10 поразят инфраструктуру или энергетические объекты — это уже результат. Но мы уже так отработали многоканальную систему... Так что в этой ситуации принцип не срабатывает. Тактика пробивания нашей системы работает, но каждый раз мы обнаруживаем на более дальних подступах ракеты".

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки, украинская ПВО сразу вычисляет траектории вражеских ракет:

"Соответственно, мы настраиваем наши системы противовоздушной обороны. Через несколько часов мы меняем дислокацию, меняем радиусы действий. Соответственно, противник не может четко определить систему, которая работает".

По его словам, сейчас противник пытается узнать, как будут работать полученные ВСУ комплексы NASAMS, "но мы комбинируем, вычислить и пробить наши системы будет очень сложно".

Атаки на праздники – личная позиция Путина

В то же время Николай Маломуж подчеркнул, что стратегической задачей этих ударов, кроме разведки позиций ПВО, является запугивание украинцев. Такова, по его словам, личная позиция президента России Владимира Путина.

"С целью устрашения... Сейчас основная стратегическая задача всех этих ударов, особенно на праздники — это личная позиция Путина, напугать людей для того, чтобы мы были растеряны. Суровикин — исполнитель. Особенно важно, что Путин не может смириться, что дух украинцев настолько высок, что его нужно подавить любым способом", — подчеркнул Маломуж.

По его мнению, Путин надеется, что "люди будут растеряны, будет паника, будут протесты против войны, будет давление на руководство Украины в отношении проведения переговоров на условиях России".

Как ВСУ реагируют на активность оккупантов

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН рассказал подробности атаки дронов в ночь на 2 января.

"Этот удар не отличался от предыдущего. Есть 39 сбитых БПЛА Shahed-131/136 иранского производства. В прошлый раз было чуть больше, но и тогда, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства в целом ", — рассказал офицер.

По его словам, ПВО сбивало вражеские барражирующие боеприпасы не только на Киевщине, но и на юге, и на восточном направлении.

"Как правило, летят они с одного и того же направления — это восточное побережье Азовского моря.. Воздушные силы больше сбивают, но вместе с тем ПВО сухопутных войск и других Сил обороны чем дальше, тем чаще приобщаются, получают и опыт в сбитии этих БПЛА", — сообщил он.

Однако, заметил Игнат, слишком радоваться не стоит – истощается система противовоздушной обороны, тратятся и зенитные ракеты, и другие средства, техника тоже не вечна, требует ремонта.

На вопрос, много ли иранских дронов еще есть у оккупантов, пресс-секретарь Воздушных сил ответил:

"Условно можно говорить о 250 этих БПЛА, более 100 действительно уничтожены противовоздушной обороной. Сколько еще осталось, сколько довезли - здесь можно только делать определенные предположения... Если они используют в таких количествах, значит они уверены, что Иран и в дальнейшем будет предоставлять им эти БПЛА".

Руководитель пресс-центра Оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об атаках беспилотников на южном направлении:

"Южный регион в большинстве случаев используется врагом как транзитный. Не столько пытаются попасть в объекты инфраструктуры, которые здесь расположены, сколько с этого направления как раз посылаются баражирующие боеприпасы. Так произошло и этой ночью, в зоне нашей ответственности над Николаевщиной было сбито 7 таких дронов, ни одного попадания не допущено, и еще один дрон в зоне нашего реагирования — в направлении Умани. Все барражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе, которые были направлены с юга, были сбиты еще в транзитном режиме".

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