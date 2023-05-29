Массированные удары по Украине и контрнаступление ВСУ: эксперт объяснил связь

Эксперт объяснил, почему в мае захватническая армия РФ усилила массированные атаки на Украину.

Армия РФ снова активизировалась и усилила ракетные удары по Украине и атаки беспилотниками, чтобы ослабить силы Украины перед контрнаступлением ВСУ.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

По словам эксперта, российская оккупационная армия пытается раскрыть тылы, оперативные резервы Вооруженных сил Украины.

"Очевидно, противник боится анонсированного контрнаступления Вооруженных сил Украины и пытается каким-то образом соответственно ослабить ВСУ. Во-вторых, это работа против нашей ПВО. Это попытка рассредоточить противовоздушную оборону. На самом деле у нас все больше новых систем появляется. Это беспокоит врага. Но количества средств ПВО недостаточно для прикрытия и передовой линии обороны, и основных важных объектов. Вот цель врага как раз не допустить этой концентрации средств ПВО на наиболее важных участках", — отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, Кремль не отказался от идеи уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру.

Ночная атака на Украину 29 мая

Россия выпустила по Украине до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из района Каспийского моря. Силы ПВО уничтожили 37 враждебных целей.

В Киеве, в результате вражеской атаки, 29 мая пострадали Голосеевский, Подольский и Святошинский районы Киева.

В Броварах в результате ночной атаки оккупантов повреждены жилые дома.

В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Она оперативно ликвидирована. Информация о масштабе разрушений уточняется.

Во Львовской обломки ракеты упали на деревянное хозяйственное здание — произошло возгорание. Сгорел также рядом трактор.

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