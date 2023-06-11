Массированные удары по Украине: Юрий Игнат объяснил, как России удается пополнять запасы ракет

Юрий Игнат объяснил, почему армия России все еще может пополнять свои ракетные запасы для атак по Украине.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Россия все еще имеет возможность атаковать города Украины массированными ракетными ударами и имеет запасы оружия из-за того, что антироссийские санкции плохо работают.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"К сожалению, Россия получает комплектующие. К сожалению, она продолжает производство. Ракет высокоточных, дальнобойных — Х-101, "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", "Кинжал", которые могут доставать далеко внутрь страны и бить точно, противник не имел достаточно. Когда он атаковал нашу критическую инфраструктуру, то использовал фактически весь свой потенциал этого стратегического вооружения. Но весной была небольшая пауза, когда противник нарастил производство. И уже, согласно новым данным ГУР, имеет больше и " Кинжалов", и "Калибров", — объяснил Юрий Игнат.

По его словам, Россия могла найти пути для обхода санкций, в частности, за счет отдельных стран, которые сотрудничают с ней, и получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники.

"Это то, без чего ракета не полетит. Поэтому надеюсь, что Россию дожмут санкциями. Если санкции комплексно будут работать и будут контролироваться, тогда можно Россию будет поставить на место", — отметил спикер Воздушных сил.

Юрий Игнат также пояснил, что, несмотря на наличие в России комплектующих для изготовления ракет, этот процесс не быстрый и занимает определенное время.

"Крылатая ракета, которой нас обстреливают, это фактически беспилотный самолет, который нужно собирать довольно долго. Пока соберут, пока испытают, пока протестируют, пока доставят на носителе это все", — резюмировал он.

Напомним, Юрий Игнат рассказал, когда ВСУ получат истребители F-16.

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