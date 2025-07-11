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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Массированные удары по Украине: Залужный указал, чего не понимают США, но хорошо понимает РФ

Валерий Залужный отметил, что массовое применение Россией дронов, ракет и УАБов требует кардинально новой, распределенной и эшелонированной системы ПВО.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный / © Facebook Валерія Залужного

В Украине невозможно строить систему ПВО из слишком дорогих в производстве средств. Это еще не совсем понимают в США, однако хорошо понимают в России, судя по последним последствиям ударов по Украине.

Об этом посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в своей колонке для «Украинской правды».

Залужный отметил, что массовое применение россиянами ударных дронов в сочетании с ударами баллистических и крылатых ракет, УАБов требует создания совершенно новой единой системы ПВО на всей территории Украины. Она должна быть распределена территориально и эшелонирована по высоте и средствами ПВО.

«Очевидно, что главный принцип современной войны — когда дешевые и массовые вооружения способны истощать очень дорогое и мощное оружие. Именно противовоздушная оборона требует кардинальных решений, которые без привлечения передовых и уже известных технологий просто невозможны. Под такое количество средств нападения просто невозможно строить систему ПВО из слишком дорогих в производстве средств«, — отметил посол.

По его словам, сроки производства такого вооружения остались в парадигме быстротечной войны с партизанами.

"Все это, видимо, еще не совсем понимают в США, однако судя по последним последствиям российских ударов, это хорошо понимают в России. Сам этот факт, видимо, является сверхважным для построения будущего не только Украины, но и будущих альянсов», — подчеркнул экс-главком ВСУ.

К слову, на фоне усиления массированных воздушных атак России по Украине у канцлера Германии Фридриха Мерца был разговор с президентом США Дональдом Трампом о поставках Киеву большего количества ракет Patriot. Пока окончательного решения нет.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Германия готова оплатить две системы Patriot для Украины, еще одну предлагает профинансировать Норвегия.

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