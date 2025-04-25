Массированные удары РФ являются последствиями "энергетического перемирия" - разведка Британии.

Российские баллистические ракеты. / © Associated Press

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Анализ британской разведки по атаке российской армии по Украине 24 апреля позволяет заключить, что благодаря «энергетическому перемирию» РФ смогла накопить большое количество ракет для одновременного массированного удара.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании в социальной сети X.

«В ночь на 24 апреля 2025 года Россия совершила крупномасштабную многовекторную атаку с применением множества видов вооружений против Украины с использованием бомбардировщиков дальней авиации, а также кораблей Черноморского флота и сухопутных войск. Основные удары были нанесены по Киеву и Харькову, а также другим городам Украины», — отметили в ведомстве.

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По данным британцев, российская армия применила для атаки более 200 боеприпасов, в том числе дроны-камикадзе, по меньшей мере, 10 баллистических ракет производства РФ и КНДР, а также свои лучшие крылатые ракеты Х-101 воздушного базирования.

«Этот микс средств почти наверняка преследовал цель дезориентировать и перегрузить украинскую систему ПВО. Украинские ВВС сообщили о перехвате 112 воздушных целей, а также о подавлении других средств радиоэлектронной борьбы», — добавили в британском оборонном ведомстве.

Также в отчете говорится, что Х-101 остаются основным типом ракет, используемых Россией для массированных ударов по Украине. А недавнее 30-дневное «энергетическое перемирие» позволило оккупантам восстановить свои запасы, поскольку с начала марта и до 24 апреля эти ракеты использовались всего дважды.

«Восстановление запасов позволяет дальней авиации РФ находиться в боевой готовности и наносить молниеносные удары без предупреждения и в удобное для россиян время», — подытожили в британской разведке.

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что у России есть дополнительная выгода от использования северокорейских ракет в войне против Украины.