Массированные удары российской армии: в ВСУ назвали главную цель Москвы

Армия агрессора России не планирует останавливаться в достижении своей цели – полного уничтожения критической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Он отметил, что за последние несколько дней не происходило массированных запусков ракет, комбинированных атак или применения большого количества ударных беспилотников. Впрочем, враг любой ценой стремится разрушить украинскую стратегическую и критическую инфраструктуру.

"Они применяют все даже так грозное оружие как "Кинжал", чтобы поразить и достичь своих целей по уничтожению наших энергетических объектов. Они не остановятся, пока либо полностью не уничтожат, либо мы их не остановим на том этапе, на котором они уже есть", — заметил Евлаш.

На вопрос о том, удастся ли к осени защитить энергетические объекты Украины, он сказал, что как можно больше средств для усиления ПВО уже потребовалось "на позавчера". По его словам, необходимы системы различных радиусов действия, в частности, в сочетании с истребительной авиацией F-16.

"Поскольку не только сами системы нам нужны, но и очень быстро используемые боеприпасы и ракеты к ним", — пояснил представитель ПС.

Напомним, ранее Илья Евлаш сообщал, что Россия снова может прибегнуть к массированным ударам по Украине после того, как прибудет вооружение из пакета новой помощи Соединенных Штатов Америки.

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