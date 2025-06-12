Массированные запуски дронов: СМИ обнаружили новую базу в Крыму

Россияне готовят в Крыму новую стартовую площадку для запуска «Шахедов» / © ТСН.ua

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Гражданский аэропорт в городе Керчь на востоке временно оккупированного Крыма активно переоснащается Россией на объект военной инфраструктуры. Этот объект потенциально станет ключевым пунктом для запуска ударных дронов по Украине. Доказательства базируются на анализе данных российского государственного реестра недвижимого имущества и новых спутниковых снимках.

Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на расследование проекта «Схемы».

Фортификационные сооружения и подготовка к запуску БПЛА

Спутниковые фотографии, полученные от Planet Labs и проанализированные журналистами, демонстрируют продолжающиеся до сих пор значительные изменения на территории аэропорта. Сравнивая снимки за февраль и июнь 2025 года, становится очевидным появление новых фортификационных и маскировочных сооружений вокруг взлетной полосы.

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Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, которому журналисты предоставили эти изображения, предположил, что эти объекты, вероятно, являются технической базой для комплектования, хранения и запуска беспилотников. Он отметил, что размеры «маскировочных» сооружений (около 12 на 9 метров) идеально подходят для укрытия как самой техники для БПЛА, так и зенитно-ракетных комплексов, таких как «Панцирь-С1» или «Тор-М2». Это может свидетельствовать о создании целостной системы противовоздушной защиты нового военного объекта. Кроме того, на снимках обнаружены характерные насыпи, являющиеся возможными местами для размещения дополнительных систем ПВО.

Сама взлетная полоса аэропорта «Керчь» не претерпела существенных изменений, однако ее длина, по словам Храпчинского, уже отвечает необходимым критериям для эффективного запуска беспилотных аппаратов.

Изменение собственности и стратегическая логика Кремля

Кроме визуальных доказательств расследователи получили подтверждение изменения назначения аэропорта и через данные из российского государственного реестра недвижимости. Согласно этим сведениям, 4 марта 2025 года оккупационные власти передали отдельные земельные участки аэродрома в бессрочное пользование Министерству обороны России, а именно его дочернему предприятию «Крымское территориальное управление имущественных отношений». Этот юридический шаг совсем закрепляет военный статус бывшего гражданского объекта.

Исторически аэропорт «Керчь» прекратил регулярные пассажирские авиаперевозки в 2007 году. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, его территорию преимущественно использовали как площадку для накопления грузового транспорта, ожидавшую паромную переправу. Однако с 19 марта 2025 года местные СМИ сообщили о переносе этой площадки в другое место под предлогом «реорганизации работы предприятия», что совпадает с началом интенсивных работ по переоборудованию аэропорта.

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По мнению Анатолия Храпчинского, основная цель превращения керченского аэропорта состоит в создании дополнительного места для запуска дронов типа Shahed по территории Украины.

«Им нужно больше мест для запуска [дронов — ред.]. Логика состоит в распределении и подготовке нескольких групп, программирующих и запускающих эти БПЛА. Исключительно для увеличения огневых возможностей», — объяснил эксперт.

Эти выводы приобретают особое значение на фоне усиления российских атак беспилотниками по Украине. С начала июня Воздушные силы Украины фиксируют значительное увеличение количества запускаемых Россией дронов до 500 единиц за одну атаку. Переоборудование аэропорта Керчь позволит оккупационным силам оптимизировать логистику и увеличить частоту и массовость ударов.

Напомним, Трамп оценил влияние беспилотников на ход боевых действий в Украине и назвал это «войной дронов». Президент США признался, что для него было неожиданностью, насколько мощными могут быть боевые дроны.

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