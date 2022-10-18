Массированными атаками по Украине оккупанты пытаются подавить решимость ВСУ на фронте — Пентагон

В США убеждены, что россияне пытаются запугать украинцев, однако это приводит к еще большему сопротивлению оккупантам.

Чиновник Пентагона заявил, что массированные удары дронами по мирным жителям и критической инфраструктуре Украины Россия наносит для того, чтобы внушить ужас и создать панику среди украинцев.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Оккупанты надеются, что эти панические настроения, которые они пытаются внушить атаками иранских дронов, снизят решимость украинцев к контрнаступлению.

"Если посмотреть на похожие авианалеты в истории, которыми пытались нанести психологический удар и подавить сопротивление людей, то это не работает. И если уж на то пошло, вы видели, что в случае с украинцами это привело к еще более мощному результату (на поле боя — ред.)", — сказал американский чиновник.

Он подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать украинцев в их активных попытках выгнать оккупантов и защитить свою суверенную территорию.

Массированная атака дронами по Украине 18 октября

Армия Российской Федерации утром 18 октября нанесла ракетный удар по Харькову, Днепру, Житомиру, Киеву. Что известно о ракетных ударах и их последствиях — в материале ТСН.ua.

Киев

Около 09:00 жители столицы начали сообщать о звуках взрывов. В одном из районов был замечен черный дым. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что произошло попадание в объект энергосбережения. По его словам, было три "прилета" в объект энергосбережения на Левом берегу Киева. Мэр Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском районе.

Житомир

После оглашения тревоги в области в Сети жители начали сообщать о взрывах. Впоследствии Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в объект энергообеспечения. Глава ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в настоящее время 11 населенных пунктов области временно остались без света. Жертв и пострадавших нет.

Харьков

После уведомления о тривоге жители областного центра сообщили о звуках взрывов. Затем взрывы подтвердили в ОВА. Известно, что из Белгорода оккупанты выпустили восемь ракет. Предварительно пострадавших нет. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под ударом российских оккупантов оказался район одного из промышленных предприятий города.

Днепр

Российские войска попали по объекту энергетической инфраструктуры. В ОВА сообщили, что на месте попадания возник пожар, а также серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельникового и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу города города также перебои с водой.

Запорожье

Ночью на 18 октября оккупанты снова атаковали Запорожскую область иранскими беспилотниками. Россияне попали в объект инфраструктуры и помещения складов.

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