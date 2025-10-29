- Дата публикации
Массированный налет дронов на Украину: в ПСУ рассказали, чем завершилась ночная атака
В ночь на 29 октября Россия атаковала Украину 126 ударными беспилотниками. Воздушная оборона сбила или подавила 93 из них, сообщили в воздушных силах ВСУ.
В ночь на 29 октября российская армия совершила массированную атаку на территорию Украины, применив 126 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Атака продолжалась с 19.00 28 октября. Дроны запускали с территории России – по направлениям Курск и Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных украинских территорий – Донецка, Чауды и Гвардейского.
Около 80 из них – это "шахеды".
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 93 вражеских дрона на севере и востоке страны.
В то же время зафиксировано 32 попадания ударных беспилотников в 10 локациях.
К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны Украины.
В Воздушных силах призывали граждан соблюдать правила безопасности, ведь атака продолжается, а в небе остаются враждебные БпЛА.
Кроме того, Дроны утром 29 октября атаковали в оккупированном Крыму объекты, которые используют российские захватчики. Под ударами оказались нефтебаза и теплоэлектроцентраль.