Массированный налет дронов на Украину: в ПСУ рассказали, чем завершилась ночная атака

Ночной обстрел Украины / © tsn.ua

В ночь на 29 октября российская армия совершила массированную атаку на территорию Украины, применив 126 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Отчет Воздушных сил Украины. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Атака продолжалась с 19.00 28 октября. Дроны запускали с территории России – по направлениям Курск и Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных украинских территорий – Донецка, Чауды и Гвардейского.

Около 80 из них – это "шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 93 вражеских дрона на севере и востоке страны.

В то же время зафиксировано 32 попадания ударных беспилотников в 10 локациях.

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны Украины.

В Воздушных силах призывали граждан соблюдать правила безопасности, ведь атака продолжается, а в небе остаются враждебные БпЛА.

Кроме того, Дроны утром 29 октября атаковали в оккупированном Крыму объекты, которые используют российские захватчики. Под ударами оказались нефтебаза и теплоэлектроцентраль.