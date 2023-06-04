Массированный ночной обстрел Украины 4 июня: в Генштабе уточнили количество сбитых Shahed

Российские оккупанты в ночь на 4 июня в очередной раз обстреливали Украину ракетами и иранскими Shahed. Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 4 ракеты и три Shahed, однако впоследствии уточнили, что сбитых дронов было 6.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Сегодня ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА "Shahed-136/131". По уточненной информации, силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131", — сообщили в Генштабе.

Ночной массированный обстрел Украины

Российская оккупационная армия в ночь на 4 июня в очередной раз обстреливала Украину крылатыми ракетами и иранскими дронами. Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне применили пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – выпущены из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс района Каспия.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне двумя ракетами обстреляли аэродром вблизи Кропивницкого.

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