Массированный ночной удар по Украине: Игнат рассказал о коварной тактике РФ

Враг планирует свои удары по территории Украины.

Во время ночной массированной атаки ракеты, которые россияне запускали по Украине, меняли направление движения. Такую тактику оккупанты используют, чтобы максимально достичь своих целей и нанести удар.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

Игнат отмечает, что оккупационные войска пытаются, чтобы как можно больше ракет долетело до своей цели. Именно поэтому россияне запрограммируют маршруты ракет.

"Они планируют и сейчас удары, программируя маршруты таким образом, чтобы обойти как можно эффективнее нашу противовоздушную оборону, используя слабые места, используя данные разведки, разумеется. Ну и ракеты постоянно меняют маршрут", — рассказал Игнат.

По словам представителя ПС, ракеты очень быстро меняют свой курс и направление движения.

"У нас Telegram-канал... Если видно направление движения, там, на Киевскую область. Пока очередной офицер пишет буквально три слова сообщения: "движется в сторону Киева", ракета уже меняет направление, двигается в другую сторону. Затем снова меняет направление., и снова", — подчеркнул спикер.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты, шедшие по баллистической траектории, сбить не удалось! Игнат о ночной атаке

Как сообщалось, российская армия ночью 15 августа совершила масштабную атаку по Украине. Под прицелом неприятеля были западные области. Силы ПВО уничтожили 16 российских крылатых ракет из 28 выпущенных.

Также спикер ПС Юрий Игнат рассказал, чем и откуда РФ атаковала Украину ночью. По его словам, враг продолжает запускать зенитные управляемые ракеты по баллистической траектории.

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