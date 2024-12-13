Массированный обстрел 13 декабря: чем ударила РФ, какие последствия в регионах и энергетике

ВС РФ совершили массированный обстрел Украины, используя крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты. В некоторых регионах воздушная тревога продолжалась около 15 часов, а для отражения вражеской атаки командование применило истребители F-16. Президент Украины Владимир Зеленский назвал утреннюю атаку одной из самых масштабных с начала вторжения.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке 13 декабря 2024 года.

Российская атака по Украине началась еще ночью. Тогда россияне запустили десятки "Шахедов". На фоне длительной атаки беспилотниками РФ массированно запустила по Украине ракеты разных типов. В частности, враг применил бомбардировщики Ту-95МС, "Калибры" из Черного моря, а также баллистику. Под ударом оказались в основном западные регионы Украины.

Реакция Владимира Зеленского

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине 13 декабря с применением крылатых ракет и баллистики, в частности северокорейской. По предварительным отчетам, было запущено 93 ракеты, написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Силы ПВО Украины сбили 81 ракету, из них 11 уничтожили пилоты истребителей F-16. Кроме того, россияне задействовали в атаке около 200 беспилотников.

Зеленский назвал удар по энергетике одним из самых масштабных за время войны. По словам президента, именно "мирный план" российского лидера Владимира Путина состоит в уничтожении всего в Украине.

"Это так он хочет "переговоров" — терроризируя миллионы людей. Он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность", — заявил Зеленский.

Как отработала ПВО

Украину атаковали 287 воздушных целей – 94 ракеты и 193 БпЛА.

Украинские силы ПВО сбили 80 вражеских крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К", одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 80 дронов. Еще 105 БПЛА локационно потеряны. Пять беспилотников вернулись в РФ, один улетел в Белоруссию.

Ситуация в энергетике

В ДТЭК сообщили, что россияне массированно ударили по ТЭС, серьезно повредив оборудование. В "Укрэнерго" уже предупредили об усилении графиков отключения света по всей Украине.

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, под массированным ударом находилась энергетика по всей Украине.

"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", — сообщал он во время ракетной атаки.

Между тем, генеральный директор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко пояснил, что из-за ракетной атаки РФ "Укрэнерго" распорядилась отключать 3 из 6 очередей потребителей.

Последствия атаки России в регионах Украины

Киевская область

В Киевской области активно работали силы ПВО. Есть сбитые цели, сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

"В результате падения обломков сбитых целей в двух районах области повреждены четыре частных дома. Повреждения незначительные — выбиты окна и двери, иссечены фасады. Кроме того, в одном из районов повреждены два бокса сельскохозяйственного предприятия, в другом — линии электросетей", — отметил Кравченко.

Падения обломков также фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности. Оперативные группы продолжают ликвидировать последствия ночной атаки противника.

Дети в метро столицы во время утренней атаки / Фото: Getty Images

Одесса

В Одессе во время атаки раздавались сильнейшие взрывы. В некоторых районах одесситы сообщили об отсутствии воды и света. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесском районе упали обломки сбитых ракет, повредивших гражданскую инфраструктуру, в том числе офис и восемь грузовиков. По его словам, ПВО сбила все цели, обошлось без пострадавших.

Харьков

Российские войска ударили по гражданскому предприятию в Харьковской области 13 декабря. Ранения получили четверо работников.

Ивано-Франковская область

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук назвала сегодняшнюю атаку самой массированной за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. По ее данным, на Прикарпатье работали силы противовоздушной обороны, однако также попадание в объекты критической инфраструктуры.

К счастью, никто из людей не пострадал. На местах "прилетов" работают соответствующие службы для устранения последствий обстрелов.

Из-за российской атаки РФ в Бурштыне и Демьянове в Ивано-Франковской области временно приостановят теплоснабжение и поставки горячей воды.

Львовская область

Войска РФ также атаковали энергетические объекты во Львовской области. Первый замглавы ОВА Андрей Годик заявил, что в трех районах области повреждены шесть объектов энергетической и критической инфраструктуры.

"Есть повреждения и разрушения. Масштабы устанавливают чрезвычайники и следователи Нацполиции на каждом из объектов", — сказал он в эфире телемарафона.

На одном из объектов спасатели пытаются локализовать пожар.

Тернопольская область

В Тернопольской области во время тревоги слышали взрыв.

"По результатам ракетной атаки врага есть негативные последствия. Жертв нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме", — написал глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

Из-за ракетной атаки на энергообъекты отключены 50% потребителей региона.

Во время воздушной тревоги взрывы слышали также в Черкасской и Хмельницкой областях. На Закарпатье неподалеку от Мукачево силы противовоздушной обороны сбили две ракеты.