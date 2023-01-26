Массированный обстрел 26 января: в Киевской области показали российскую ракету, обломки которой упали в озеро

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов показал обломки российской ракеты Х-55, которые во время массированного ракетного обстрела 26 января упали в озеро.

Об этом он написал в Telegram.

Украинские службы получили обломки российской ракеты Х-55, которые во время массированной атаки упали в один из водоемов в Киевской области.

"Х-55 — именно этой ракетой россияне пытаются уничтожить украинские города и гражданских граждан. После сегодняшней атаки кафиров обломки такой ракеты достали из озера одного из районов Киевщины. Очередные доказательства преступлений армии российской федерации и отличные результаты работы наших сил ПВО. Сейчас полицейские Киевщины осматривают место события. Спасибо ВСУ за эффективную ликвидацию воздушной угрозы, вместе обязательно победим!", — написал Небитов.

Массированный ракетный обстрел Украины 26 января

Российские оккупанты в четверг, 26 января, выпустили по Украине 55 ракет, из которых 47 удалось сбить. Для массированного ракетного удара оккупанты использовали ракеты "Кинжал", которые ВСУ не имеют возможности сбивать.

Из-за ракетного террора 26 января погибли по меньшей мере 11 украинцев, повреждены энергетические объекты.

Читайте также: