Массированный обстрел 26 января: в ВСУ рассказали, как три российские ракеты упали сами

Украина получила еще не все системы ПВО от партнеров.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время массированного обстрела 26 января три российских ракеты Х-59 упали, не долетев до цели.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".

"Имеем 55 запущенных ракет, из них 40 ракет — воздушного базирования, два "Кинжала" зафиксированы, остальные — до 9 "Калибров", а также четыре Х-59 авиационных сбиты, а три — где-то там не долетели до цели", — сказал Игнатий.

Он отметил, что ВСУ показали хороший результат при условии, что Украина получила еще "не все обещанные системы ПВО".

Массированный ракетный обстрел Украины 26 января

Российские оккупанты в четверг, 26 января, устроили массированный ракетный обстрел Украины. По нашему государству Россия запустила 55 ракет, из которых 47 удалось сбить. Захватчики целились по энергетической системе, чтобы оставить украинцев без электричества во время зимы.

В Киевской области оккупанты попали в энергетический объект, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

В преддверии ракетных обстрелов россияне запустили по Украине также иранские дроны.

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