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Массированный обстрел Днепропетровщины: подробности и фото разрушений

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Массированный обстрел Днепропетровщины: подробности и фото разрушений

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Российские оккупанты 21 сентября несколько раз обстреляли Днепропетровщину. Били из разного вооружения.

Оккупанты 21 сентября несколько раз обстреляли районы Днепропетровщины. Под огнем были Никопольский и Синельниковский районы.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областного совета Николай Лукашук.

По его словам, в Красногригорьевской громаде оккупанты убили женщину 1959 года рождения. Еще один мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Информация о втором пострадавшем выясняется.

“В громаде поврежден дом культуры, частные жилые дома, хозяйственные сооружения, водопровод. Кроме этого, после обеда оккупанты дважды стреляли ракетами по Синельниковскому району. Повреждено одно здание и легковой автомобиль. Также попали в складское помещение сельскохозяйственного предприятия, в котором хранилось 1300 тонн зерна пшеницы”, — рассказал Николай Лукашук.

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Напомним, что оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине.

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