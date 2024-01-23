Массированный обстрел Харькова: 12 российских ракет убили и ранили более полусотни человек — подробности

В Харькове, который утром атаковали российские террористы, стало известно о гибели пяти мирных жителей и ранении по меньшей мере 51 человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов — системы С-300, Х-32 и "Искандер". Эпицентры "прилетов" еще ищут.

"У нас было две волны вражеских атак — в 4:00 и 7:00. Это были комбинированные удары. Пока еще устанавливают места "прилетов". Поскольку не все они идентифицированы", — рассказал Синегубов.

Глава области отметил, что больше всего поражений получили Салтовский и Киевский районы. Там от взрывов пострадали более 30-ти жилых домов. Разрушены два учебных заведения.

Харьков. Ракетный удар 23 января

Харьков. Ракетный удар 23 января

На сегодня известно о 5 погибших. Еще 51 человек травмирован, из них 4 – дети и подростки 10, 12, 14 и 17 лет, их состояние среднее.

"Всех пострадавших доставили в больницы. Среди взрослых — 5 в тяжелом состоянии", — рассказал Синегубов.

Также в настоящее время 12 домов в Харькове отключены от газа. Около 20 домов остаются без электричества.

Операция по спасению людей продолжается. Из-под завалов удалось достать мужчину, но его жена и ребенок до сих пор находятся под обломками здания. Спасатели ГСЧС прилагают максимум усилий для их спасения.

Харьков. Ракетный удар 23 января / Фото: Associated Press

"Из-под завалов вытащили мужчину. Жив. Говорит, что под руинами остаются его жена и ребенок", — сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В свою очередь, глава ОГА Синегубов заверил, что всем пострадавшим будет предоставлено временное жилье, горячее питание и гуманитарная помощь.

Ракетный обстрел Украины 23 января

Российские захватчики в ночь на 23 января устроили массированную ракетную атаку по Киеву, Харькову и Павлограду на Днепропетровщине. В столице обломки упали в ряде районов: есть разрушения и много раненых. В Харькове – "прилеты" по двум домам: есть жертвы и десятки раненых. В Павлограде есть один погибший и один раненый.

По сообщению спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в общей сложности была выпущена 41 ракета разных типов из стратегических бомбардировщиков, тактической авиации и наземных установок. Из них 21 цель уничтожена, еще часть обезврежена средствами РЭБ.

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