Массированный обстрел Харькова: стало известно о количестве погибших и раненых (фото)

Враг осуществил пять авиационных ударов с территории Белгородской области по Харькову, применив боеприпасы УМПБ Д-30. В результате атаки погибли пять человек, еще 47 ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Среди погибших — 14-летняя девочка, еще три человека скончались на месте из-за попадания в 12-этажный жилой дом в Индустриальном районе города.

В результате этого обстрела также были повреждены пять автомобилей, а 47 человек получили разной степени ранения. Двадцать из них находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, некоторые имеют ампутации. Один из раненых скончался в медицинском учреждении.

Обстрел Харькова 30 августа / Фото: Олег Синєгубов

Обстрел Харькова 30 августа / Фото: Олег Синєгубов

Обстрел Харькова 30 августа / Фото: Олег Синєгубов

Российские удары также повлекли за собой масштабные разрушения в других частях города. В центральной части Харькова взрыв спровоцировал пожар, когда ракета попала в землю и подожгла траву. В Слободском районе обстрел повредил складское строение, ранив двух человек, и разрушил три жилых дома, где пострадали шесть человек.

На верхних этажах 12-этажного дома, который подвергся разрушениям, могут оставаться люди. Уже известно, что по меньшей мере одна женщина находится там и нуждается в помощи. Существует риск обрушения здания, поэтому спасатели работают в усиленном режиме.

Спасательные операции продолжаются, информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Все службы работают над ликвидацией последствий обстрелов и оказанием помощи пострадавшим.

Обстрел Харькова 30 августа / Фото: Олег Синєгубов

Обстрел Харькова 30 августа / Фото: Олег Синєгубов

Обстрел Харькова 30 августа / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, после обеда 30 августа Россия атаковала Харьков управляемыми авиационными бомбами. Мэр заявил о попадании прямо в центре города. Все, что известно об атаке – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

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