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Массированный обстрел Харькова: свидетель рассказал, на какие объекты целились россияне
Атак на военные объекты не было, это была целенаправленная атака на уничтожение города и людей.
Харьков 22 апреля подвергся масштабному обстрелу БпЛА со стороны армии РФ, в результате которого были повреждены гражданские объекты, военных объектов рядом не было.
Об этом рассказал свидетель обстрела в эфире Новости.LIVE Харьков.
«Здесь завод, фабрика здоровья, ГСЧС, раньше был институт водного хозяйства — это все гражданские объекты, ставшие мишенью для атаки», — отметил Станислав. Он также добавил, что к моменту обстрела с ним все было хорошо, но ситуация оставалась очень напряженной.
Напомним, ранее мы писали о том, что Российская армия атаковала Харьков 16 дронами, поражены четыре района города: Шевченковский, Киевский, Новобаварский и Слободской. В результате обстрела произошли многочисленные пожары. 10 человек пострадали, один человек находится в критическом состоянии, двое — в хирургии, двое — в нейрохирургии и травматологии. Один пострадавший получил взрывные ранения, еще три человека получили амбулаторное лечение.