Массированный обстрел Херсона россиянами: в Минздраве сообщили о количестве жертв и травмах пострадавших

Под вечер оккупанты снова нанесли удар по Херсону.

По состоянию на вечер 24 декабря известно, что терроростический обстрел россиянами Херсона оборвал жизнь 10 человек, 58 - получили ранения. Это – проникающие ранения в живот, головы разной степени, глаз и ампутации нижних конечностей.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, посетивший пострадавших в больнице.

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"На этот час (сообщение опубликовано примерно в 17 часов — ред.) террористический удар 24 декабря унес жизни 7 человек, 58 человек получили ранения, среди которых есть проникающие ранения в живот, ранения головы разной степени, ранения глаз, ампутации нижних конечностей., разрушение инфраструктуры, погибшие и искалеченные люди — вся сущность российского террора. Нелюди. Спасибо медикам Херсонщины. За то, что вы есть, и за все, что делаете!", — говорится в его сообщении.

Смертельный обстрел Херсона в канун Рождества

24 декабря, в канун Рождества, россияне массированно обстреляли центр Херсона, когда там было много людей. По информации главы ОВА Ярослава Янушевича, удар Ф по городу был целенаправленным. Оккупанты атаковали гражданские объекты: рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. По последним данным ОВА, по меньшей мере 10 человек погибли, 55 – раненые, из них 18 – в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Херсона и опубликовал ужасающие кадры с места трагедии. Глава государства подчеркнул, что мир должен видеть, "против какого абсолютного зла мы сражаемся.

В Министерстве обороны после массированного обстрела российскими оккупантами Херсона призвал западных партнеров предоставить большее вооружение, чтобы предотвратить "такие трагедии".

30 обстрелов в сутки: войска РФ ударили по Херсону

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