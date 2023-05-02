Массированный обстрел Херсонщины и убийство трех человек: подробности российских ударов и фото

Также в Херсонской области повреждено много жилых домов.
Российские оккупанты во вторник, 2 мая, массированно обстреляли Херсон и несколько сел Белозерской громады. Из-за террористических атак россиян погибли три человека, еще 5 человек получили ранения.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
По данным следствия, 2 мая 2023 года российские войска произвели обстрел города Херсона и нескольких сел в Белозерской громаде региона. На месте трагедий погибли три человека и еще 5 человек получили ранения.
Россияне обстреливали правобережную часть Херсона из артиллерии и нанесли удары авиабомбами.
Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.
По этому факту возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что россияне сбросили на остров, близ села Велетенское, две управляемые авиабомбы. Там погибли три человека.
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