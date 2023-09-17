Массированный обстрел Херсонщины: оккупанты накрыли огнем два села, есть погибшый и ранены

В Херсонской области в воскресенье, 17 сентября, из-за обстрелов и мин оккупантов погибли два человека. Также ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

17 сентября в Бериславском районе Херсона на российской мине взорвался трактор. 45-летний мужчина получил тяжелые ранения.

"У него осколочное ранение головы, правого глаза, тупая травма живота, повреждение грудной клетки, осколками поражены конечности. Также ожоги III степени. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали. К сожалению, по дороге в больницу мужчина умер", — сообщил Прокудин.

Также из-за мины пострадал 26-летний житель Херсона, он в состоянии средней тяжести.

Около 14:50 оккупанты приготовили по Томиной Балке Белозерского района. На месте трагедии погиб мужчина 1954 года рождения. Россияне убили жителя Херсона на территории его хозяйства.

Также Россия обстреляла село Садовое в Херсонской области. Там травмы получил полицейский. Правоохранителя госпитализировали.

Напомним, россияне заявили женщинам из оккупированной Херсонщины, что их "смысл жизни в кухне, церкви и детях".

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