Массированный обстрел Херсонщины: оккупанты накрыли огнем два села, есть погибшый и ранены

Россияне продолжают обстреливать Херсонскую область.
В Херсонской области в воскресенье, 17 сентября, из-за обстрелов и мин оккупантов погибли два человека. Также ранены.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
17 сентября в Бериславском районе Херсона на российской мине взорвался трактор. 45-летний мужчина получил тяжелые ранения.
"У него осколочное ранение головы, правого глаза, тупая травма живота, повреждение грудной клетки, осколками поражены конечности. Также ожоги III степени. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали. К сожалению, по дороге в больницу мужчина умер", — сообщил Прокудин.
Также из-за мины пострадал 26-летний житель Херсона, он в состоянии средней тяжести.
Около 14:50 оккупанты приготовили по Томиной Балке Белозерского района. На месте трагедии погиб мужчина 1954 года рождения. Россияне убили жителя Херсона на территории его хозяйства.
Также Россия обстреляла село Садовое в Херсонской области. Там травмы получил полицейский. Правоохранителя госпитализировали.
Напомним, россияне заявили женщинам из оккупированной Херсонщины, что их "смысл жизни в кухне, церкви и детях".
Читайте также:
- Оккупанты хотят открыть "дипломатические" представительства КНДР в Донецке и Луганске
- РФ для запуска "Кинжалов" хочет использовать усовершенствованные МиГ: какую опасность они несут
- Ермак намекнул на деоккупацию Клищиевки