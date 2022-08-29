Массированный обстрел Николаева: Ким рассказал, сколько ракет выпустила Россия по городу

Российские оккупанты в понедельник, 29 августа, выпустили по Николаеву много ракет.
12 ракет ударили по Николаеву, часть из них не долетела до целей.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Всего было 12 ракет, долетевших до города. Выпущено было больше (уточняем)", — написал Ким.
Глава Николаевской ОВА также сообщил, что из-за ракетных ударов оккупантов погибли два человека, еще 24 жителей города получили травмы.
Ранее городской голова сообщил, что оккупанты обстреливают Николаев ракетами. В городе после объявления воздушной тревоги были слышны мощные взрывы. Оккупанты стреляли по центру города. Известно о попадании в жилые дома и учебные заведения
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