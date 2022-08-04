Массированный обстрел по жилым районам Харькова: власти города рассказали о последствиях вражеских "прилетов"

Поздним вечером четверга, 4 августа, российские военные массированно обстреляли жилые районы Харькова. В результате атаки России есть повреждения жилых домов и учебных заведений.

По данным местных властей, российские кафиры обстреляли Салтовский, Шевченковский и Индустриальный районы Харькова.

Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Под мощным обстрелом Павлово Поле в Шевченковском районе. Около одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего подарка. Один человек на Полях пострадал – забрал скорый. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов", — говорится в сообщении мэра города.

По его словам, больше всего пострадал жилмассив Павлово Поле. В результате обстрелов повреждения получили жилые дома и учебные заведения.

"Обстрелян большой квадрат Павлова Поля. Пострадали жилые дома, учебные заведения, спасатели находят неразорвавшиеся боеголовки. Во многих квартирах выбиты окна. Есть информация об осколочных прилетах в квартиры горожан. Павлово Поле – район, где нет никакой военной инфраструктуры. Это очередной акт уничтожения харьковчан и их устрашение" — подчеркнул Терехов.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил о трех пострадавших, получивших ранения. Это – 2 мужчины и 1 женщина.

"Все 3 пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение: 2 мужчины и 1 женщина. Раненые нуждаются в оперативных вмешательствах", — написал он.

Напомним, в Харькове вечером 4 августа во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы. Российские военные нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам.

Потери врага на 4 августа: минус 150 оккупантов за сутки

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