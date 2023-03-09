Массированный обстрел Украины: энергетики сообщили о последствиях российских ударов

В ночь на 9 марта ВС РФ атаковали территорию Украины. Целью стали, в частности, объекты критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены три ТЭС.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

"Враг продолжает осуществлять массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго". В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ракетной атаки по подстанциям никто из работников не пострадал.

В компании напомнили, что с сентября 2022 года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз. В результате атак 3 энергетики погибли, а 28 получили ранения.

Массированный обстрел Украины 9 марта

Сегодня ночью, 9 марта, российские оккупанты нанесли массированный ракетный обстрел по территории Украины. Взрывы были зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Одесской, Тернопольской, Львовской областях. Во Львовской области в результате атаки погибли 5 человек.

В Киеве во время ракетной атаки оккупанты использовали гиперзвуковую ракету "Кинжал", сообщили в КГГА. Атака в столице продолжалась более 7 часов. Благодаря работе украинского ПВО, удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены. Есть одно попадание "Кинжалом" в объект инфраструктуры. Два человека пострадали от обломков ракеты.

В ВСУ сообщили, что враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.

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