Массированный обстрел вокзала в Херсоне: в ОВА показали, как выглядит сейчас железнодорожная станция (видео)

Российские войска 26 декабря атаковали херсонский железнодорожный вокзал и эвакуационный поезд, повлекший за собой разрушение и ранение.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обнародовал в своем Telegram видео последствий обстрела.

“Боль и злоба. Такие эмоции возникают, когда смотришь, как кафиры издеваются над Херсоном. Очередной неслыханный террор. Удары по эвакуационному поезду. Несколькочасовое кошмары жилых кварталов. Так сегодня смотрится наш вокзал и городские улицы. Отстроим. Только людей не вернуть. Искренние соболезнования семье погибшего”, — написал Прокудин.

Армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона: последствия

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Напомним, российская террористическая армия нанесла массированный удар по Херсонщине — в Херсоне кафиры попали по вокзалу, где погиб полицейский. Также россияне ракетами атаковали Чернобаевку. Об этом с места событий сообщила корреспондентка ТСН Наталья Нагорная. ТСН показали эксклюзивные кадры после обстрелов. Сейчас люди приходят в себя от тяжелой ночи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне целили в вокзал Херсона! ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ кадры ТСН после обстрела

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