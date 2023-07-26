Массированный ракетный обстрел Хмельницкой области: в ОВА рассказали о последствиях ударов

Предварительно пострадавших из-за атаки российских террористов нет.
Хмельницкая область 26 июля была под массированным ракетным ударом. В населенных пунктах зафиксировано падение обломков враждебных целей.
Об этом сообщил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
В Хмельницкой ОВА сообщили, что российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по региону.
Поэтому зафиксировано падение обломков в некоторых населенных пунктах Хмельницкой области.
"В результате сбивания ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района. Кроме того, обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской громаде. Повреждено авто", — сообщил Сергей Тюрин.
По предварительным данным, пострадавших и погибших из-за обстрелов нет.
Массированный ракетный обстрел Украины 26 июля
26 июля российские террористы совершили массированный ракетный обстрел Украины. Оккупанты выпустили по нашему государству крылатые ракеты со стратегической авиации и "Калибры" морского базирования.
Силам ПВО удалось сбить абсолютное большинство воздушных целей – 36 крылатых ракет. Также известно, что россияне в сторону Хмельнитчины выпустили 4 ракеты "Кинжал". Данные по ним уточняются.
Во время воздушной тревоги жители Хмельницкого сообщали о звуках, подобных взрывам. В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал о том, что целью оккупантов был город Староконстантинов Хмельницкой области.
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