Массированный ракетный обстрел: по всей Украине вводятся аварийные отключения света

В Украине из-за массированного ракетного удара по энергосистеме применяют аварийные отключения электричества. Они будут действовать во всех областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы. Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" вместе с коллегами из облэнерго и компаниями-производителями электроэнергии приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах Одесской и других областей", — говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики пытаются заживить пострадавшие регионы Украины по резервным схемам. Уже производится подключение потребителей.

"Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это обусловит увеличение дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений. Первоочередно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные", — отметили в "Укрэнерго".

Массированный ракетный обстрел Украины 5 декабря

Российские террористы 5 декабря выпустили по Украине 70 ракет, из которых более 60 удалось сбить силам ПВО. Из-за ракетных обстрелов Одесса и Одесский район остались без света. Также 40% потребителей в Киевской области остались без электроснабжения.

Также оккупанты ударили ракетами по селу в Запорожской области. Там погибли два человека, также много пострадавших.

Во время воздушной тревоги одна из ракет упала в Молдове. Никто из людей не пострадал.

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