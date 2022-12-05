Массированный ракетный удар 5 декабря: Зеленский рассказал о работе ПВО и назвал число погибших

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 5 декабря Россия выпустила по Украине 70 ракет, большинство из которых удалось сбить. Из — за ракетного террора погибли четверо украинцев.

Об этом президент сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Главный результат – 70 российских ракет пришло, большинство сбито. "Калибры", Х-101 и т.д. Спасибо всем нашим воинам воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр". Молодцы! Спасибо и партнерам – за системы ПВО, которые сейчас используем.Каждая сбитая российская ракета — это конкретное доказательство, что террор можно победить. Но, к сожалению, мы пока еще не можем дать полную безопасность нашему небу — было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы из-за российских ударов – их четверо. Мои соболезнования родным и близким", — сказал Зеленский.

Массированный ракетный обстрел Украины 5 декабря

Россия 5 декабря в очередной раз массированно обстреляла Украину ракетами. Оккупанты выпустили по нашему государству 70 ракет, из которых ориентировочно 60 удалось сбить.

Из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре многие украинские регионы остались без электроснабжения. В частности, Одесса и Одесский район были полностью обесточены. Поэтому в городе отсутствует водоснабжение и тепло.

В "Укрэнерго" после обстрелов ввели графики аварийных отключений электричества по всей Украине.

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