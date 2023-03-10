Массированный ракетный удар 9 марта: американские аналитики назвали главную цель Кремля

Ночью против 9 марта армия агрессорки Российской Федерации нанесла массированный ракетный удар по Украине в рамках своей пропаганды в российском обществе, а также — чтобы порадовать собственное население. Атака стала самой большой воздушной в 2023-м. Впрочем, реальной пользы на поле боя она не несет.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны ISW.

"Кремль, вероятно, намеренно запустил ракеты, которые украинская система ПВО не может перехватить, чтобы добиться результатов в российском информационном пространстве, несмотря на сокращение запасов таких ракет", — отмечают аналитики.

В российском информационном пространстве Министерство обороны объясняет ракетную атаку – как "возмездие за теракты". В Москве, вероятно, имели в виду "вторжение" в Брянскую область 2 марта, объясняют в ISW. Это, по замыслу Кремля, должно успокоить российские провоенные и ультранационалистические круги, требовавшие мести от диктатора Владимира Путина.

К слову, ранее российские блоггеры и пропагандисты также критиковали главу Кремля за его "оплошность" в ракетной атаке, а также за то, что Украина все еще "не замерзла" в сезон февраля-начале марта.

"Путин, вероятно, попытался компенсировать эти нарративы еще одной ракетной атакой — подобно той, которую Россия провела осенью 2022 года, используя современные ракеты, чтобы гарантировать определенный ущерб Украине. Однако российские блоггеры не поддержали сегодняшние удары подавляющим большинством, отметив, что Кремлю необходимо коренным образом изменить свой подход к нацелению, учитывая, что Украина приспособилась к установленной схеме атак на свою энергетическую инфраструктуру", — отмечают в отчете ISW.

Ракетная атака 9 марта

Ночью против 9 марта Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.

В частности, для удара по Киеву оккупанты использовали баллистическую ракету "Кинжал". Она попала в объект инфраструктуры.

Также в Золочевском районе Львовской области ракета упала в жилой зоне. Погибли пять человек. Ракета унесла жизни двух семей.

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