Массированный ракетный удар по Украине 26 января: что известно об атаке и целях оккупантов

Россия 26 января нанесла массированный удар крылатыми ракетами по Украине. В результате атаки есть пострадавшие, по меньшей мере 11 человек погибли, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59. Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 47 крылатых ракет, 20 из них в районе Киева. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей. Ракетному удару предшествовала ночная атака иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Враг применил 24 дрона, все они уничтожены силами ПВО.

Источники ТСН.ua в Министерстве обороны не исключают, что на этот раз обстрел был произведен с целью "поздравить" президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения — ему накануне исполнилось 45 лет.

ТСН.ua собрал ключевые заявления официальных лиц и мнения экспертов по поводу целей ракетной атаки и планов оккупантов.

Россия работает на истощение украинского ПВО

Россияне используют дроны Shahed, которые дешевле ракет, чтобы истощить украинскую систему ПВО, рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, сбитие дронов-камикадзе зафиксировано в части Кировоградской и Черкасской областей. Оккупанты пытались атаковать объекты критической, энергетической или военной инфраструктуры.

"Во-первых, разветвленное количество целей, которое одновременно направляется по разным регионам. Во-вторых, запускание волнами для того, чтобы определить, где именно работает объект ПВО. Именно поэтому мы акцентируем постоянное внимание на то, что нельзя сообщать "ой, ура, уже сбили". В тот момент, когда вы извещаете, что, например, в Винницкой области сработала ПВО, в Черкасской, Кировоградской — это уже ориентирует врага. Не надо такого делать во время воздушной тревоги", — подчеркнула Гуменюк.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал ТСН.ua, что накануне были заметны признаки подготовки врага к атаке.

"Вчера были признаки того, что враг готовится, было движение на их аэродромах. Ночью, как помним, была атака дронами. Но, если дроны были бы у них в достаточном количестве, враг запускал бы их каждый день. Как это было в октябре. Значит, сейчас у них нет их в достаточном количестве. Дроны, возможно, запускали для выявления нашей ПВО, истощения, корректировки", — сказал Игнат.

Куда попали оккупанты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что основной целью россиян во время утренней атаки были объекты энергетики и подтвердил некоторые "прилеты".

"Страна-террористка Россия выпустила более 55 ракет по Украине, а ночью атаковала дронами. Основная цель — объекты энергетики, лишение украинцев света и тепла. Большинство ракет и дронов сбили наши защитники. К сожалению, есть попадание в подстанции. Но ситуация в энергосистеме остается контролируемой. Энергетики делают все, чтобы обеспечить поставки электричества. Силы ПВО в очередной раз срывают террористические планы России. До весны осталось 34 дня", — отметил Шмигаль.

В результате ракетной атаки взрывы раздавались, в частности, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Винницкой областях и в Киеве.

Тенденция к уменьшению обстрелов

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН, отметил, что обстрелы имеют тенденцию к уменьшению:

"У нас был один опыт прошлого года, когда Россия растянула на два удара в течение двух дней залпы, которых было подготовлено около 70. Я надеюсь, что в этот раз не будет так, ограничится тем, что уже прилетело. Если да, то сможем наблюдать тенденцию к уменьшению .Шесть самолетов Ту-95 — это десяток, которые взлетали ранее на территории Каспия и осуществляли запуски".

Эксперт отметил, что в рядах оккупантов в России "начинают говорить, что они якобы уже начинают получать иранские ракеты".

"Я не думаю, что это так. Это больше похоже на информационно-психологическую операцию против нас, чтобы мы испугались... На сегодняшний день информация не подтвердилась, что могли быть там "Искандеры" или иранские ракеты. Это крылатые ракеты, которые были", – сказал он.

Мусиенко добавил, что украинские силы противовоздушной обороны находятся в пределах коэффициента сбивания 80-85%.

Военный эксперт также прокомментировал ночную атаку иранских дронов-камикадзе Shahed:

"Первая цель – враг думает, что ночью могут не заметить, не сбить. Мы видим, что сбивают. Они ставят цель в том, чтобы истощать наши запасы для зенитно-ракетных комплексов. Но после предыдущих пакетов помощи Украине это не происходит, потому что мы получили большое количество ракет для систем "Бук", NASAMS.

По его словам, запуски ракет с утра "были ориентированы так, чтобы все наши зенитно-ракетные комплексы в полной мере не успели пополнить запасы, перезарядиться", но этого тоже не произошло.

Военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко в эксклюзивном интервью ТСН.ua отметил, что у врага остается меньше ракет для нанесения ударов.

"Иранские беспилотники уже используются для преодоления нашей системы ПВО, для создания условий для дальнейшей ракетной атаки. Причиной является то, что, как мы видим, у нашего противника ракет осталось не так много, чтобы применять их массированно, как это было, например, в начале октября прошлого года", – пояснил он.

Эксперт констатирует, что "возможности противника по нанесению массированных ракетных ударов снижаются".

"Эффективность действий наших бойцов противовоздушной обороны и Воздушных сил увеличивается. Мы наращиваем свою систему ПВО, совершенствуем ее, с каждым разом видим, что эффективность высокая", - добавил он.

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