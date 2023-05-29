Массированный ракетный удар по Украине 29 мая: Россия может готовить новый обстрел — эксперт

После очередной атаки наша ПВО показала, что она способна сбить все цели.

Россия ночью 29 мая в очередной раз произвела массированный обстрел Киева. Это уже 15-я воздушная атака врага на столицу с начала мая. Однако в этот раз она была комбинированной — враг применил Шахеды и крылатые ракеты, надеясь, что наша ПВО не сможет дать отпор.

Днем 29 мая российские захватчики атаковали Киев ракетами. В городе работала ПВО, и в результате ее работы обломки сбитых воздушных целей врага упали в Подольском и Оболонском районах. Там загорелись пожары. Есть пострадавший.

В эфире телемарафона военный обозреватель Алексей Гетьман отметил, что такая тактика его не удивила.

Он отметил, что этого россияне совершали массированные атаки исключительно "Шахедами", сейчас уже совершили комбинированную атаку с крылатыми ракетами: "Почему были только "Шахеды" до этого? Они хотели снова проверить слабые места нашей противовоздушной обороны и измотать ее, чтобы у нас закончились патроны и ракеты для наших зенитно-ракетных комплексов».

Россияне решили, что после их массированной атаки дронов 28 мая, когда наша ПВО уничтожила много целей, сейчас она не готова отражать ракеты, считает Алексей Гетьман: “Поэтому они запустили ракеты на всякий случай совместно с “Шахедами”. Снова наша ПВО показала, что она способна сбить все цели. Вообще непонятно, какая была цель у россиян по поводу этой атаки, но никакого вреда они не нанесли”.

В оперативном командовании "Юг" и в Минобороны говорят о том, что минувшая ночь может быть подготовкой к более массированной ракетной атаке. Военный обозреватель отметил, что специалисты отлично понимают, зачем все это делается.

По его словам, во-первых, враг истощает нашу противовоздушную оборону, во-вторых, пытается искать пути прилета ракет, используя дроны. "Однако ракета может спрятаться за складками местности, лететь вдоль рек и других местах, где ее трудно увидеть", — отметил эксперт.

Он предположил, что вполне вероятно, что россияне готовят какую-нибудь более-менее серьезную атаку: «Поэтому они прощупывают нашу оборону и параллельно пытаются ее истощить. Пусть пробуют. После 12-го Рамштайна, когда было принято решение, в том числе, об ускорении и увеличении поставок ракет для наших противовоздушных сил и зенитно-ракетных комплексов, я думаю, что им ничего не удастся”.

Но враг мгновенно начал тратить такое количество своих ракет и дронов без какой-либо цели, поэтому, скорее всего, эта цель, считает эксперт, заключается в подготовке к какому-то следующему более мощному удару.

Алексей Гетьман добавил, что наша противовоздушная оборона уничтожает все больше и больше воздушных целей, она усиливается, к тому же люди приобретают большой опыт: "Мы тоже изучили и понимаем тактику, которую используют россияне и можем ей противодействовать".

Их тактика у нас есть наша контртактика, подчеркнул военный обозреватель. Поэтому любая противовоздушная оборона не способна перехватить все 100 процентов воздушных целей. Но я думаю, что количество будет увеличиваться. Мы ждем, когда у нас будут самолеты, те же F-16, ведь это тоже часть противовоздушной обороны. Поскольку основная нагрузка на ПВО в странах НАТО как раз ложится на самолеты, они перехватывают воздушные цели, а зенитно-ракетные комплексы им помогают. У нас пока в основном работают ЗРК”, — подытожил он.

Напомним, в результате вражеской атаки 29 мая пострадали Голосеевский, Подольский и Святошинский районы Киева.

Так, в Подольском было зафиксировано падение обломков на крышу одноэтажного дома. В Святошинском районе, где обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали. пожар.

К счастью, обошлось без жертв.

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