Массированный ракетный удар по Украине: Игнат рассказал, что было целью оккупантов на Хмельнитчине

ВСУ сбили российские ракеты в разных регионах.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью массированного российского ракетного удара был город Староконстантинов Хмельницкой области. Там расположен военный аэродром.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Он также сообщил, что в воздушном пространстве РФ был зафиксирован МиГ-31, предположительно выпустивший ракеты "Кинжал". Больше ракет оккупанты выпустили из стратегической авиации со стороны Каспийского моря.
Игнат отметил, что сегодня российские ракеты постоянно маневрировали и "в конце концов были направлены в Хмельницкую область, район Староконстантинова".
"Велась активная работа ПВО. И истребители, и ЗРК работали. Была информация о сбитии ракет на Киевщине, в Днепре и на Харьковщине", - сказал он.
Игнат отметил, что целью оккупантов являются военные объекты и объекты критической инфраструктуры. Также россияне, вероятно, хотели осуществить ракетный удар во время заседания саммита "Украина-НАТО".
▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Ракеты разворачивались на 180 градусов!!! Цель - Староконстантинов!!! | Юрий Игнат
Напомним, 26 июля воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, поскольку существует большой риск ракетных ударов.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российская террористическая армия в среду, 26 июля, произвела пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.
Во время воздушной тревоги в Хмельницком слышны взрывы.
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