Массированный ракетный удар по Украине: Игнат рассказал, что было целью оккупантов на Хмельнитчине

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью массированного российского ракетного удара был город Староконстантинов Хмельницкой области. Там расположен военный аэродром.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он также сообщил, что в воздушном пространстве РФ был зафиксирован МиГ-31, предположительно выпустивший ракеты "Кинжал". Больше ракет оккупанты выпустили из стратегической авиации со стороны Каспийского моря.

Игнат отметил, что сегодня российские ракеты постоянно маневрировали и "в конце концов были направлены в Хмельницкую область, район Староконстантинова".

"Велась активная работа ПВО. И истребители, и ЗРК работали. Была информация о сбитии ракет на Киевщине, в Днепре и на Харьковщине", - сказал он.

Игнат отметил, что целью оккупантов являются военные объекты и объекты критической инфраструктуры. Также россияне, вероятно, хотели осуществить ракетный удар во время заседания саммита "Украина-НАТО".

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Ракеты разворачивались на 180 градусов!!! Цель - Староконстантинов!!! | Юрий Игнат

Напомним, 26 июля воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, поскольку существует большой риск ракетных ударов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российская террористическая армия в среду, 26 июля, произвела пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.

Во время воздушной тревоги в Хмельницком слышны взрывы.

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