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Массированный ракетный удар по Украине: в МВД подытожили последствия и показали фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Массированный ракетный удар по Украине: в МВД подытожили последствия и показали фото

Поврежден дом вследствие ракетного удара РФ. / Фото: Игорь Клименко

Оккупанты выпустили по территории Украины по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов.

В ночь на 15 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине – под обстрелами оказались восемь регионов страны. В результате атаки россиян есть пострадавшие и погибшие.

Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

По состоянию на 15:00 15 августа известно о трех погибших, 27 человек – травмированы. Больше всего пострадавших во Львове – 15 раненых.

Разрушено здание после ракетного удара РФ. / ©
Разрушено здание после ракетного удара РФ.
Пожар в многоэтажке после ракетного удара РФ. / ©
Пожар в многоэтажке после ракетного удара РФ.
Разрушен частный дом в результате ракетного удара РФ. / ©
Разрушен частный дом в результате ракетного удара РФ.

В результате атаки повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых одно многоквартирное, девять частных домов, одно медицинское и одно образовательное учреждение.

Следственно-оперативные группы Нацполиции фиксируют доказательства военных преступлений России.

Напомним, у Зеленского раскрыли интересные подробности о ракетах, которыми РФ атаковала Украину.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1611
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