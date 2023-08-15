Массированный ракетный удар по Украине: в МВД подытожили последствия и показали фото

Оккупанты выпустили по территории Украины по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов.
В ночь на 15 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине – под обстрелами оказались восемь регионов страны. В результате атаки россиян есть пострадавшие и погибшие.
Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.
По состоянию на 15:00 15 августа известно о трех погибших, 27 человек – травмированы. Больше всего пострадавших во Львове – 15 раненых.
В результате атаки повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых одно многоквартирное, девять частных домов, одно медицинское и одно образовательное учреждение.
Следственно-оперативные группы Нацполиции фиксируют доказательства военных преступлений России.
Напомним, у Зеленского раскрыли интересные подробности о ракетах, которыми РФ атаковала Украину.
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