Массированный ракетный удар по Украине: в ВСУ рассказали об особенностях ночной атаки

Массированный ракетный удар ночью 27 апреля был не без особенностей: российские захватчики использовали "Калибры", но не атаковали беспилотниками.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Это одна из первых атак после непродолжительного затишья. В течение определенного времени они накопили свои резервы, ракеты. Этой ночью они уже применяли и "Калибры" из акватории Черного моря. "Шахедов" не было — как в течение нескольких последних дней. Почему так?, у них есть свой стратегический замысел, почему именно они переключились на ракеты", – рассказал он.

По словам Евлаша, силам ПВО сбили шесть из восьми этих крылатых ракет. Кроме того, российские оккупанты подняли свои стратегические бомбардировщики Ту-95 после сбивания Ту-22М3.

"Некоторое время они взяли паузу. Сейчас начали снова наносить мощные атаки классически по нашей энергетической и критической инфраструктуре", — рассказал Евлаш.

Ночью россияне мощно атаковали аэробалистическими ракетами "Кинжал". Представитель ПС отмечает, что это "очень мощное оружие, которое сложно сбить".

"У нас есть только определенные средства, которые доказали свою эффективность против них, а именно Patriot могут эффективно противостоять, но, к сожалению, на тех направлениях, где произошли попадания, у нас не хватает этих систем", — констатировал он.

Ракетный удар 27 апреля

В ночь на 27 апреля в Украине дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Во время массированного удара армия РФ запустила "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты. В общей сложности враг выпустил 34 цели воздушного, наземного и морского базирования.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что армия РФ ударила по объектам энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Произошли повреждения.

В ВСУ рассказали, что ночью армия РФ применила подлодку для запуска "Калибров". Этими крылатыми ракетами враг ударил после продолжительной паузы.

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