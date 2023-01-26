Массированный ракетный удар по Украине: военный аналитик рассказал, какие запасы остались у России

Россия применяет дроны-камикадзе для выявления украинских систем ПВО с целью ослабления и создания условий дальнейших атак. В то же время ракет у оккупантов осталось немного.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко.

"По моему мнению, на этот раз (26 января — ред.) применение дронов-камикадзе было осуществлено, чтобы не поразить какие-то объекты, а вскрыть нашу систему ПВО, возможно, заставить расчеты ЗРК использовать ракеты. Через несколько минут началась ракетная атака. Враг так пытался ослабить нашу систему ПВО. Мы видим, что эти иранские беспилотники используются для преодоления нашей системы ПВО, для создания условий для дальнейшей ракетной атаки", — отметил эксперт.

Он также назвал причину смены тактики врагом.

"У нашего противника осталось не так много ракет, чтобы применять их так массированно, как это было в октябре 2022 года. Вероятно, уже не хватает и носителей этих ракет, в частности, воздушных. Возможности противника по нанесению массированных ракетных ударов снижаются, поэтому действия наших бойцов ПВО повышаются. Также мы наращиваем свою систему ПВО и совершенствуем ее", — добавил он.

Напомним, российские кафиры возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Добавим, что 26 января россияне атаковали Украину "Шахедами" и крылатыми ракетами. Так, в частности, в Винницкой области было зафиксировано попадание.

А в Днепре враг попал в промышленное предприятие. Там обошлось без жертв.