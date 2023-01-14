Массированный ракетный удар по Украине: все, что известно о последствиях (фото и видео)

Оккупанты ракетой снесли пол дома в Днепре. После атаки по Украине обломки ракеты обнаружили даже в Молдове.

Российские оккупанты нанесли новый массированный ракетный удар по Украине 14 января. Враг попал по объектам критической инфраструктуры и по обычным жилым домам, пострадали люди.

Все, что известно о ракетных обстрелах Украины – читайте в материале ТСН.ua.

Массированный запуск вражеских ракет был зафиксирован после обеда, однако бить по Украине российские захватчики начали с самого утра. Так, сначала под обстрел попал Харьков. Там две ракеты С-300 попали по инфраструктуре в Индустриальном районе. О пострадавших информация еще уточняется.

Позже взрывы прогремели в Днепровском районе Киева, а в Голосеевском районе упали обломки вражеской сбитой ракеты. В столице были атакованы объекты критической инфраструктуры. В Офисе президента также сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по селу Копылов в Киевской области и попали в жилую застройку. Предварительно – там никто не пострадал.

После этого в ВСУ предупредили, что Россия может нанести массированный удар с воздуха. Уже около 13:00 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога – это была третья тревога за день. В ряде областей работала ПВО и заранее были отключения электроэнергии из-за ракетной угрозы.

Удар по Днепру

Во время тревоги раздались взрывы в Днепре. Там оккупанты попали ракетой по жилому многоквартирному дому, нанеся существенные разрушения. Пока известно о разрушенном одном подъезде здания. В результате атаки погибли пять человек, еще 27 получили ранения. Среди раненых шестеро – дети. Всех забрали в больницу. Под завалами еще могут находиться люди, поэтому на месте работают спасатели. Туда же отправился мэр Днепра Борис Филатов.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Комментируя эту террористическую атаку, глава ОП Анрий Ермак подчеркнул, что россияне за все будут наказаны. А советник руководителя ОП Михаил Подоляк призвал исключить Россию из Совбеза ООН. Также глава МИД Дмитрий Кулеба отметил необходимость "убить их (российскую – ред.) ракетную и беспилотную индустрию массированным санкционным ударом!" Министр призвал G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции.

Около 16:00 в Киеве снова прогремели взрывы. Эти звуки оказались работой украинской ПВО, которой удалось сбить все вражеские воздушные цели. Попаданий по критической инфраструктуре не зафиксировано.

Взрывы звучали и во Львовской области. Там российская ракета повредила объект критической инфраструктуры, поэтому областные власти предупредили жителей региона о возможных перебоях с электро- и водоснабжением.

В то же время после взрывов в Харьковской области были зафиксированы два попадания врага в объект критической инфраструктуры. Пока не уточняется, ракеты ли это, или дроны. В области были введены аварийные отключения света.

В ОК "Юг" сообщили о попадании одной ракеты в объект критической инфраструктуры и в Винницкой области. В то же время Силам обороны юга удалось сбить около 10 российских ракет: в Одесской, Николаевской и Винницкой областях.

Отметим, что после массированной атаки России по Украине обломки ракеты были обнаружены в Бричанском районе Молдовы, сообщили в МВД. Обломки обнаружил пограничный патруль.

Обломки ракеты в Молдове

Читайте также: