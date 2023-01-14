Массированный ракетный удар по Украине: все, что известно о последствиях (фото и видео)

Оккупанты ракетой снесли пол дома в Днепре. После атаки по Украине обломки ракеты обнаружили даже в Молдове.
Российские оккупанты нанесли новый массированный ракетный удар по Украине 14 января. Враг попал по объектам критической инфраструктуры и по обычным жилым домам, пострадали люди.
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Массированный запуск вражеских ракет был зафиксирован после обеда, однако бить по Украине российские захватчики начали с самого утра. Так, сначала под обстрел попал Харьков. Там две ракеты С-300 попали по инфраструктуре в Индустриальном районе. О пострадавших информация еще уточняется.
Позже взрывы прогремели в Днепровском районе Киева, а в Голосеевском районе упали обломки вражеской сбитой ракеты. В столице были атакованы объекты критической инфраструктуры. В Офисе президента также сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по селу Копылов в Киевской области и попали в жилую застройку. Предварительно – там никто не пострадал.
После этого в ВСУ предупредили, что Россия может нанести массированный удар с воздуха. Уже около 13:00 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога – это была третья тревога за день. В ряде областей работала ПВО и заранее были отключения электроэнергии из-за ракетной угрозы.
Удар по Днепру
Во время тревоги раздались взрывы в Днепре. Там оккупанты попали ракетой по жилому многоквартирному дому, нанеся существенные разрушения. Пока известно о разрушенном одном подъезде здания. В результате атаки погибли пять человек, еще 27 получили ранения. Среди раненых шестеро – дети. Всех забрали в больницу. Под завалами еще могут находиться люди, поэтому на месте работают спасатели. Туда же отправился мэр Днепра Борис Филатов.
Комментируя эту террористическую атаку, глава ОП Анрий Ермак подчеркнул, что россияне за все будут наказаны. А советник руководителя ОП Михаил Подоляк призвал исключить Россию из Совбеза ООН. Также глава МИД Дмитрий Кулеба отметил необходимость "убить их (российскую – ред.) ракетную и беспилотную индустрию массированным санкционным ударом!" Министр призвал G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции.
Около 16:00 в Киеве снова прогремели взрывы. Эти звуки оказались работой украинской ПВО, которой удалось сбить все вражеские воздушные цели. Попаданий по критической инфраструктуре не зафиксировано.
Взрывы звучали и во Львовской области. Там российская ракета повредила объект критической инфраструктуры, поэтому областные власти предупредили жителей региона о возможных перебоях с электро- и водоснабжением.
В то же время после взрывов в Харьковской области были зафиксированы два попадания врага в объект критической инфраструктуры. Пока не уточняется, ракеты ли это, или дроны. В области были введены аварийные отключения света.
В ОК "Юг" сообщили о попадании одной ракеты в объект критической инфраструктуры и в Винницкой области. В то же время Силам обороны юга удалось сбить около 10 российских ракет: в Одесской, Николаевской и Винницкой областях.
Отметим, что после массированной атаки России по Украине обломки ракеты были обнаружены в Бричанском районе Молдовы, сообщили в МВД. Обломки обнаружил пограничный патруль.
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