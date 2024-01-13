Массированный ракетный удар РФ: Игнат рассказал подробности комбинированной атаки.

В субботу, 13 января, армия Российской Федерации совершила комбинированную ракетную атаку по Украине – с применением различных типов вооружения. Фактически таковыми были и предварительные обстрелы. В частности, 8 января.

О деталях массированной ракетной атаки по Украине сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сначала несколько Shahed были около полуночи, а также ракеты С-300 и С-400, которыми атаковали из Белгородской области. Затем были применены крылатые ракеты из района Каспия. Стратегическая авиация ударила ракетами Х-101, Х-555. Далее – пуски" Кинжалов", которые полетели и на западную Украину, и в сторону Днепра. Кроме того, атаки Ту-22М3, ракеты Х-22. Также применялись управляемые авиационные ракеты из нескольких самолетов тактической авиации — это противолокационная Х-31П, а также Х-59 ", – рассказал Игнат.

По его словам, враг применил много средств воздушного нападения разных типов. В общей сложности было зафиксировано 40 воздушных целей. Уничтожены восемь крылатых ракет, а также одна — управляемая авиационная.

Также представитель ПС сообщил, что более 20 воздушных целей не достигли своих целей: либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо повлияли средства радиоэлектронной борьбы наших Сил обороны.

"Хорошо, что российские ракеты не только противодействие получают Сил обороны, но все хуже летят "точно в цель", как они пишут. Ракеты становятся менее качественными и не долетают до своих целей", — подчеркнул Игнат.

Напомним, во время массированного удара по Украине оккупанты применили "Кинжалы", авиационные и крылатые ракеты. В общей сложности было зафиксировано 40 средств воздушного нападения российской армии. Силами ПВО было уничтожено восемь крылатых ракет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вражеские воздушные цели становятся менее качественными и не долетают! Игнат объяснил количество сбитых ракет

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