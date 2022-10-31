Массированный ракетный удар РФ по Украине: все подробности и видео

Ракеты попали в инфраструктурные объекты, в ряде городов перебои со светом

Россия утром 31 октября нанесла массированный ракетный удар по Украине. На всей территории страны объявлена масштабная воздушная тревога. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. В результате ракетных обстрелов зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, некоторые города остались без света, нарушен график поездов "Укрзализныци". В Офисе президента предупредили, что из-за массированных обстрелов вводятся экстренные отключения электроэнергии в городах Украины.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российская армия выпустила по Украине 15 ракет из акватории Каспийского моря. Впоследствии в командовании Воздушных сил ВСУ уточнили, что оккупанты выпустили более полусотни ракет, 44 из них были сбиты.

В ГСЧС предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины в понедельник.

ТСН.ua собрал подробности ракетной атаки оккупантов.

Какие регионы подверглись атаке

В понедельник утром в Киеве и области прозвучала серия взрывов, после чего возникли проблемы с электроснабжением и мобильной связью. Во многих районах столицы и области выключили свет. Без электроснабжения также Вышгород, Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. По его словам, поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в Киеве. Киевлян предупредили об экстренных отключениях света 31 октября.

В Киевской области в результате вражеской атаки обломками ракеты повреждены здания. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Фото: Андрей Небитов

Также появилось видео сбивания ракет в Киевской области.

Мэр Харькова Игорь Терехов в понедельник сообщил о двух "прилетах" по объекту критической инфраструктуры.

"Сегодня примерно в 8:00 утра враг нанес по Харькову и Чугуевскому району ракетные удары. Предварительно, ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавших на эту минуту нет, все службы работают на местах попадания. Информация уточняется", — отметил глава Харькова.

Также сообщается, что Харьковский метрополитен временно прекратил работу по техническим причинам.

Враг нанес ракетные удары по Запорожью - предварительно, ракетами, которые запустили с самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Утром враг атаковал объект критической инфраструктуры. Из-за атаки в городе возникли отключения энергоснабжения. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется", — написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о попадании в объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде, есть серьезные разрушения.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что враг обстрелял Черкасскую область – "прилеты" зафиксированы на одном из объектов критической инфраструктуры региона.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович также сообщил о "прилете".

"Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Предварительно – без жертв. Продолжается ликвидация последствий пожара", — написал он.

В Винницкой области во время воздушной тревоги сработала ПВО, была сбита российская ракета.

Как сообщил глава ОВА Сергей Борзов, ракета упала на гражданские объекты, есть разрушение. По словам Борзова, погибших и раненых нет, на месте инцидента работают спецслужбы и ГСЧС.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким продемонстрировал, как одна из российских ракет развернулась и решила "вернуться в родную гавань".

Из-за обстрелов нарушено движение поездов

В связи с ракетными обстрелами в Украине задерживается ряд поездов. Однако 80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают следовать по графику, сообщил в "Укрзализныце".

"В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры, есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение", — говорится в сообщении.

Задерживаются рейсы поездов №81/82 Киев – Ужгород, №712 Киев – Краматорск, №732 Киев – Днепр.

У Зеленского отреагировали на ракетный удар

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на массированную ракетную атаку россиян. Глава ОПУ подчеркнул, что Украина непременно выдержит, а поколения россиян будут расплачиваться за преступления РФ.

"Российские неудачники продолжают воевать с мирными объектами. Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте. Оружие, санкции, наказание врага", — отметил он.

Советник Офиса президента Алексей Арестович провел параллели с событиями Второй мировой войны.

"Воздушная кампания люфтваффе против Лондона в ее начале включала 57 суток непрерывных бомбардировок. Убедившись, что она не достигает целей, а трата ресурсов превышают все возможные пределы, Третий Рейх ее прекратил, удары позднее наносил периодически. Так будет и с Четвертым Рейхом", - отметил он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сражается с мирным населением.

"Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это потому, что у нее еще есть ракеты и желание убивать украинцев", — написал Кулеба.