Массированный ракетный удар РФ по Запорожью: стало известно о последствиях ночных обстрелов (фото)

В Запорожье утром 9 октября продолжается ликвидация последствий массированной ракетной атаки, которую армия РФ совершила в 2 часа ночи этих суток.

По состоянию на 08.00 на месте ракетных ударов в Запорожье работают все экстренные и профильные службы города.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС.

Также на месте трагедии с людьми работают сотрудники психологической службы главного управления ГСЧС. Всего к проведению аварийно-спасательных работ, тушению пожаров и спасению мирного населения привлечены 20 единиц спецтехники и 85 человек личного состава.

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"В связи с угрозой повторных обстрелов призываем людей воздержаться от посещения мест, где специализированные службы проводят аварийно-спасательные работы", — призывают спасатели.

По данным ГСЧС, ракетами россияне разбомбили подъезд многоэтажки с 1 по 8 этаж. Также разрушены армией РФ этой ночью частные дома.

В городском совете добавили, что по состоянию на 08:30 известно, что повреждено около двадцати домов частного сектора и около 50 многоэтажек. Также повреждены 4 образовательных учреждения. Работы на местах обстрелов продолжаются.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев призвал людей, чьи жилья подверглись разрушениям из-за обстрелов РФ, обращаться на спецлинии:

"Если ваш дом тоже потерпел разрушения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам: (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80".

Обстрелы Запорожья

Напомним, что россияне регулярно терроризируют украинский город Запорожье, убивая мирных людей. Так, одна из последних массированных атак произошла 6 октября. Тогда россияне выпустили семь ракет по Запорожью – в результате атак в городе загорелись пожары и были разрушены жилые дома.

Мирные жители оказались под завалами. По состоянию на вечер 8 октября сообщалось о 19 погибших, однако это количество может возрасти, поскольку работы по разборке завалов продолжаются.

Кроме того, на следующий день, 7 октября, войска армии РФ снова атаковали Запорожье. С помощью двух иранских дронов-камикадзе они попали в объекты критической инфраструктуры города. По сообщениям местных властей, один из дронов упал во двор многоэтажки. Кроме разрушений дома пострадал человек.

К вечеру 7 октября россияне повторно обстреляли Запорожье. В горсовете отреагировали на атаки и сообщили, что ночью российские оккупанты совершили атаку с дронов. В результате пострадали инфраструктурные объекты.

Уже утром 8 октября россияне снова выпустили ракеты по жилому кварталу. Одна из ракет упала прямо возле многоэтажного дома и повредила окна и балконы.

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